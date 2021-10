Hisense continue d'étoffer Vidaa OS et offre un accès à MyCanal à tous ses utilisateurs

Le partenariat entre les deux entreprises ne s’arrête pas là. CANAL+ va en effet bénéficier d’un bouton dédié sur les prochaines télécommandes Hisense. On apprend ainsi que la série QLED A7GQ sera la première, à partir de fin octobre, à profiter de ce bouton dédié à l’application de Canal+.



Damien Neymarc, Responsable marketing chez Hisense France, s’est exprimé sur le sujet : « Nous sommes heureux de pouvoir déployer CANAL+ sur l’ensemble de nos téléviseurs 4K UHD embarquant notre système d’exploitation maison VIDAA 4 et VIDAA 5. Pour la première fois en France, l’application CANAL+ est accessible directement depuis la télécommande avec son bouton dédié. Cela renforce notre stratégie de proposer au public français un accès toujours plus simplifié à la TV connectée ».