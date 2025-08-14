Vous souhaitez enregistrer une réunion, créer un tuto ou immortaliser une partie de gaming ? Voici toutes les réponses à vos questions et le meilleur logiciel pour réaliser cela !
Comme une envie soudaine d’enregistrer ce qui se passe sur votre écran ? Que ce soit pour immortaliser une partie épique, partager des éléments, créer un tutoriel ou enregistrer une réunion en visioconférence, les usages ne manquent pas. Encore faut-il trouver le bon logiciel. Car les solutions gratuites se montrent vite capricieuses avec des problèmes techniques à répétition et des fonctionnalités souvent bridées.
Ce guide vous aide à y voir plus clair en passant en revue les méthodes les plus efficaces que vous soyez sur Windows, Mac ou mobile.
Pourquoi enregistrer son écran ?
À l’ère du numérique, difficile d’échapper aux écrans : ordinateurs, smartphones, tablettes… ils sont partout ! Et puisqu’on y passe une bonne partie de notre temps, que ce soit pour travailler, apprendre ou se divertir, autant en tirer le meilleur parti possible.
Ce n’est donc pas un hasard si l’enregistrement d’écran s’impose comme un outil incontournable au quotidien. Il permet de capturer en temps réel ce qui se passe sur un écran pour ensuite le partager, le commenter ou l’archiver : tutoriels, présentations professionnelles, démonstrations de logiciels ou simple sauvegarde d’informations, les possibilités sont multiples.
Prenons l’exemple des formations internes en entreprise. De plus en plus de formateurs créent des vidéos pour aider les employés à se familiariser avec des outils. L’explication visuelle facilite les choses, ce qui évite de répéter dix fois les mêmes opérations.
Avec la généralisation du télétravail, les outils comme Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet se sont imposés. Enregistrer une réunion en ligne permet de garder une trace des échanges, de faciliter les comptes rendus ou d’inclure les absents. Gardez en tête, néanmoins, que cette pratique est encadrée par le RGPD. Il est impératif d’informer les participants de l’enregistrement et d’obtenir leur consentement.
Enfin, sur les plateformes comme Twitch ou YouTube, les créateurs de contenu spécialisés dans le jeu vidéo utilisent souvent l’enregistrement d’écran pour capturer leurs sessions de gameplay en direct ou partagé des éléments.
Comment enregistrer son écran sur Windows, Mac, Mobile ?
C’est l’une des premières questions que l’on se pose lorsqu’on souhaite capturer une démonstration, une réunion ou une partie de jeu vidéo : comment enregistrer son écran ? La plupart des systèmes proposent des outils, mais ils présentent toutefois certaines limites.
Windows 10 et 11 : la solution Xbox Game Bar
Peu de gens le savent, mais Windows embarque depuis plusieurs années une fonction native d’enregistrement d’écran, via la Xbox Game Bar. Un raccourci clavier suffit : Win + Alt + R lance instantanément l’enregistrement. Cela fonctionne avec la plupart des applications, en revanche, il est impossible d’éditer l’audio ni d’enregistrer le bureau ou l’explorateur de fichiers.
macOS : le QuickTime Player
Les utilisateurs de Mac peuvent s’appuyer sur QuickTime Player, un outil intégré à macOS, pour enregistrer leur écran.
L’opération est simple : il suffit d’ouvrir QuickTime Player, de sélectionner un nouvel enregistrement de l’écran dans le menu fichier, puis de sélectionner la zone à capturer. Parmi les limites, la plus contraignante est une latence audio en utilisant les AirPods et l’absence d’options de montage.
Mobile : des solutions plus ou moins abouties
iPhone : depuis quelques années, Apple propose une fonction native d’enregistrement d’écran via le Centre de contrôle. Une simple pression sur l’icône dédiée lance l’enregistrement après un court compte à rebours. Il faut parfois activer cette fonction dans les réglages du téléphone. Par ailleurs, le son interne du système n’est pas capturé par défaut, seuls les sons via le micro sont enregistrés.
Android : la situation est plus complexe sur Android, en raison de la fragmentation du système. Samsung, Xiaomi, OnePlus ou Google Pixel proposent leur propre enregistreur d’écran intégré, accessible via le panneau des raccourcis.
Quel logiciel choisir pour enregistrer son écran ? Notre comparatif 2025
Si les outils d’enregistrement intégrés aux systèmes d’exploitation ne répondent pas pleinement aux attentes des utilisateurs exigeants, il reste la solution des logiciels spécialisés. Parmi les plus connus, on retrouve OBS Studio et Loom, deux références solides mais aux limites bien identifiées.
Pour ceux qui cherchent un outil complet, EaseUS RecExperts tire clairement son épingle du jeu. Ce logiciel coche quasiment toutes les cases : il propose une version gratuite aux fonctionnalités déjà généreuses, là où Loom se contente de 5 minutes d’enregistrement dans sa formule gratuite. EaseUS se démarque également par sa capacité à enregistrer des contenus protégés par DRM, une fonctionnalité absente chez ses concurrents.
Autres points forts, la présence d’un outil d’édition, la possibilité d’exporter en 4K, et surtout, une gestion optimisée des ressources. Lors de tests sur un processeur Intel Core i5, EaseUS RecExperts n’a mobilisé que 15 à 20 % de la puissance CPU, contre 40 à 60 % pour OBS Studio et environ 30 % pour Loom. Une différence notable, en particulier pour les streamers ou les gamers qui ne peuvent pas se permettre de sacrifier des performances.
Pourquoi choisir EaseUS RecExperts ?
D’abord, parce qu’EaseUS propose une solution tout-en-un particulièrement efficace. Son logiciel RecExperts permet d’enregistrer simultanément l’écran, la webcam et le son système, le tout en un seul clic. Idéal pour créer des tutoriels, capturer des visioconférences ou produire du contenu pour les réseaux sociaux sans avoir à jongler entre plusieurs applications. Il est d’autant plus convaincant qu’un mode spécifique aux jeux vidéo, baptisé Game Recording assure une capture fluide et des FPS stables, même sur des configurations modestes. Enfin, l’algorithme de compression intégré réduit la taille des fichiers, une heure d’enregistrement pèse à peine 200 Mo, contre près de 1 Go chez certains concurrents.
Comment enregistrer son écran avec EaseUS RecExperts ?
Étape 1. Ouvrez EaseUS RecExperts et choisissez le mode d’enregistrement :
- Plein écran : capture l’intégralité de l’écran
- Région : permet de sélectionner une zone précise
Étape 2. Configurer l’audio et la webcam :
Activez ou désactivez les sources selon vos besoins.
- Microphone
- Son système
- Webcam (en option)
Étape 3. Démarrer l’enregistrement :
Cliquez sur le bouton rouge « REC ».
- Pause : bouton blanc
- Arrêt : bouton rouge
Étape 4. Gérer vos vidéos :
Une fois l’enregistrement terminé, accédez à la liste des fichiers pour visualiser ou éditer vos captures.
Les solutions aux erreurs fréquentes
Vous rencontrez des vidéos saccadées ?
Ce problème peut venir de paramètres d’encodage mal adaptés. Pour y remédier, optez pour le codec H.264 avec un débit compris entre 8 et 12 Mb/s. RecExperts intègre un bouton « Optimisation automatique » qui ajuste les réglages pour vous, un vrai gain de temps.
Pas de son interne sur iPhone.
Depuis iOS 16, il faut activer manuellement le micro via le Centre de contrôle. Une procédure de contrôle nécessaire afin de renforcer la sécurité des utilisateurs.
Fichier vidéo corrompu après l’enregistrement.
Avant de paniquer, utilisez VLC Media Player pour tenter une réparation. Ouvrez l’application, puis suivez les instructions suivantes : Menu Outils > Préférences > Entrée/Codecs > Réparer les fichiers AVI corrompus.