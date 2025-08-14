Comme une envie soudaine d’enregistrer ce qui se passe sur votre écran ? Que ce soit pour immortaliser une partie épique, partager des éléments, créer un tutoriel ou enregistrer une réunion en visioconférence, les usages ne manquent pas. Encore faut-il trouver le bon logiciel. Car les solutions gratuites se montrent vite capricieuses avec des problèmes techniques à répétition et des fonctionnalités souvent bridées.

Ce guide vous aide à y voir plus clair en passant en revue les méthodes les plus efficaces que vous soyez sur Windows, Mac ou mobile.