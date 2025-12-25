Entre fuites de données, phishing, spams et exploitation commerciale des informations personnelles, la messagerie électronique est devenue un point faible de notre vie numérique. Gmail, Outlook et Yahoo restent gratuits, mais le prix réel se paie en données personnelles, traqueurs et publicités ciblées.

C’est dans ce contexte que Proton Mail tire son épingle du jeu. Basée en Suisse et protégée par des lois strictes sur la vie privée, la solution mise sur le chiffrement de bout en bout et le zéro accès : personne, pas même Proton, ne peut lire vos messages.