Pour les amateurs de cinéma, de séries et surtout de football, une vente flash CANAL+ à ne pas manquer est en cours jusqu’au 11 février 2026. Mais que vaut-elle face au leader du streaming Netflix ?
Pendant cette période, le groupe propose sa formule “100 % CANAL+” à seulement 19,99 € par mois pendant 24 mois, rassemblant dans un même abonnement l’accès à l’ensemble de ses chaînes de divertissement et sportives — une offre rare qui pourrait remplacer plusieurs abonnements à la fois.
CANAL+ face aux plateformes comme Netflix : une approche différente du streaming
Face à des services comme Netflix, qui reposent sur un modèle 100 % SVOD centré sur les séries et les films à la demande, l’offre CANAL+ se distingue par une approche plus hybride. Là où Netflix propose un catalogue fermé, sans sport et avec des tarifs allant désormais de 7,99 € à 21,99 € par mois selon la formule choisie, CANAL+ combine cinéma récent, séries, chaînes en direct et événements sportifs au sein d’un même abonnement .
Concrètement, un abonnement Netflix Standard sans publicité coûte aujourd’hui 14,99 € par mois, et l’offre Premium 4K grimpe à 21,99 €. À ce tarif, l’utilisateur n’a accès qu’au catalogue Netflix, sans films ultra-récents ni compétitions sportives en direct .
À l’inverse, la formule 100 % CANAL+ à 19,99 € par mois pendant 24 mois, actuellement en vente flash jusqu’au 11 février 2026, donne accès à :
- des films récents diffusés peu après leur sortie en salles,
- des séries françaises et internationales,
- les chaînes CANAL+ en direct,
- et surtout l’intégralité des Coupes d’Europe de football, un contenu totalement absent de Netflix.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Un choix plus cohérent pour les amateurs de cinéma… et de football
Pour un spectateur qui consomme exclusivement des séries, Netflix reste une solution simple et sans engagement. En revanche, pour les fans de cinéma récent et de grands rendez-vous sportifs, le cumul Netflix + une offre sport revient rapidement plus cher qu’un abonnement CANAL+ tout-en-un.
C’est précisément sur ce point que l’offre CANAL+ prend tout son sens : elle évite de multiplier les abonnements tout en couvrant des usages variés — soirées cinéma, séries à la demande et matchs en direct — depuis une seule interface, en TV comme en streaming via myCANAL .
En résumé : Netflix ou CANAL+, tout dépend de vos usages
Netflix reste une référence pour le binge-watching de séries, mais son positionnement tarifaire a évolué ces dernières années. CANAL+, avec sa vente flash actuelle, s’adresse davantage aux utilisateurs qui veulent centraliser films récents, séries premium et football européen, sans passer par plusieurs plateformes distinctes.
À moins de 20 € par mois, l’offre CANAL+ se place ainsi comme une alternative crédible aux plateformes purement SVOD, notamment pour ceux qui ne veulent pas choisir entre cinéma et sport — et qui cherchent une solution complète, immédiatement exploitable ce week-end.
