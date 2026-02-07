Face à des services comme Netflix, qui reposent sur un modèle 100 % SVOD centré sur les séries et les films à la demande, l’offre CANAL+ se distingue par une approche plus hybride. Là où Netflix propose un catalogue fermé, sans sport et avec des tarifs allant désormais de 7,99 € à 21,99 € par mois selon la formule choisie, CANAL+ combine cinéma récent, séries, chaînes en direct et événements sportifs au sein d’un même abonnement .

Concrètement, un abonnement Netflix Standard sans publicité coûte aujourd’hui 14,99 € par mois, et l’offre Premium 4K grimpe à 21,99 €. À ce tarif, l’utilisateur n’a accès qu’au catalogue Netflix, sans films ultra-récents ni compétitions sportives en direct .

À l’inverse, la formule 100 % CANAL+ à 19,99 € par mois pendant 24 mois, actuellement en vente flash jusqu’au 11 février 2026, donne accès à :