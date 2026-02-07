Vous souhaitez lancer votre activité et vous savez que chaque point compte pour cela ? Même si le sérieux de votre démarche est une excellente base, sachez qu'il est également possible de s'entourer d'un allié de poids pour réussir de la meilleure des manières.
En effet, vous pouvez dès à présent vous offrir les services de Squarespace avec 4 plans d'abonnement, et surtout, le code promo CLUBIC10 pour bénéficier de -10 % de réduction.
Disposé à vous accompagner de la création de votre site Web à son usage quotidien, Squarespace est vraiment simple à prendre en main, autant que ce service est accompagnant.
Particulièrement adaptée aux sites Web dédiés aux créateurs comme au e-commerce, cette solution vous offre de plusieurs possibilités clef en main, avec de nombreux tutoriels à votre disposition.
Vous pouvez également affiner chaque détail à votre guise, et même profiter d'une prévisualisation de ce que pourrait donner votre site Web sans frais grâce aux 14 jours d'essai disponibles. Alors, voici les points clefs à savoir pour créer votre espace dédié à votre activité.
Les points forts de Squarespace en e-commerce :
- 0 frais de transaction sur les plans : Essentiel, Plus et Advanced
- Nombreux moyens de paiement disponibles
- Assistance de l'IA pour le référencement SEO
Pour vous, un site Web taillé sur mesure
Squarespace vous inspire et vous accompagne tout au long du processus
Parfois, vous avez la chance de savoir à quoi va ressembler votre site Web. Et, dans d'autres cas, cela peut aussi démarrer depuis une page blanche. Quoi qu'il en soit, aucun problème, seulement des solutions, s'offrent à vous avec Squarespace.
Ce CMS dispose de plus de 20 ans d'expérience à vous faire partager, et dans ces moments-là, ce sont aussi les détails qui font la différence.
Cela, à commencer par le design du site Web de Squarespace. Très bien agencé, à la fois synthétique mais aussi prêt à rentrer avec vous dans le détail, il s'adapte à votre besoin.
Pour un site e-commerce, sur la page dédiée, Squarespace vous présente l'un des fondamentaux qu'est le template.
Avec le fond, vous avez le socle de votre futur site Web. Alameda, Crosby, Hester… voilà autant de petits noms qui vous permettent de vous y retrouver entre les différents profils de templates créés sur mesure par les designers de Squarespace.
En d'autres termes, Squarespace met toute son expertise à votre disposition avec des outils taillés sur mesure pour le e-commerce. Prêts à l'usage, tout simplement.
Pour autant, Squarespace ne bride aucunement vos idées. À partir de ces templates, repartez sur chaque point clef qui va donner une personnalité à votre site Web.
Image, texte, mais aussi fichiers audio ou encore vidéos, puis agencement… rien ne doit être laissé au hasard, et Squarespace vous aide pour cela. Ainsi, vous bénéficiez, à votre guise, d'un accès à de nombreux tutoriels sur le blog de Squarespace.
Quelques dizaines de minutes de lecture peuvent vous aider à forger ce qui sera l'image de votre business pour les prochaines années.
Pratique, vous pouvez bien évidemment importer vos propres images, mais, en cas de besoin, notamment pour des clichés plus génériques d'illustration, Squarespace vous met à disposition sa propre bibliothèque d'images libres, à partir d'Unsplash.
Laissez le Kit de design avec IA (Blueprint AI Builder) vous aider
Le marketing, c'est également une histoire de nuances. Et les mots ont aussi leur importance. Dans cette perspective, Squarespace vous propose, comme bon vous semble, l'aide de son assistant basé sur l'intelligence artificielle.
Avec Blueprint AI Builder, qui figure sur la liste des « meilleures inventions de l'année 2025 » du Time Magazine, vous pouvez obtenir un accompagnement personnalisé.
Cela, concrètement, avec un texte généré sur mesure pour décrire au mieux votre démarche, les points clefs de votre site Web, mais aussi la description de chacun des produits que vous souhaitez mettre en vente.
Blueprint AI Builder est également un compagnon précieux concernant le référencement, et c'est là un point névralgique pour que vos futurs clients puissent trouver votre contenu en ligne.
En s'adaptant aux nouvelles exigences comme tendances des navigateurs Web, Blueprint AI Builder vous aide à trouver les mots clefs qui font la différence et boostent votre visibilité, et, crescendo, vos potentielles ventes.
Un site Web adapté à votre activité
Adaptez chaque étape relative à un achat pour satisfaire au maximum vos futurs clients, car la transparence du processus peut également inciter les hésitants à conclure un achat.
Affinez tout d'abord les enjeux autour de la livraison, les moyens disponibles, les caractéristiques à prendre en compte au niveau du gabarit, ainsi que les prix pratiqués en temps réel.
Du côté du prix, il y a également les taxes qui peuvent potentiellement s'appliquer, telles que la TVA en France.
Ajoutez également de nombreux moyens de paiement selon votre souhait : Apple Pay, Google Pay, PayPal notamment, entre autres.
Enfin, profitez des outils à disposition chez Squarespace pour analyser les performances de votre site Web et adapter ainsi votre usage. Dans tous les cas, pour vous comme pour vos futurs clients, l'objectif reste de vous faire gagner du temps, sans rogner sur les performances, car votre chiffre d'affaires en dépend.
Pour votre client, une expérience en ligne efficace
Un design ergonomique qui fait la différence
L'usage de Squarespace se veut aussi intuitif pour vous que pour vos potentiels clients. Et lorsque vous vendez des produits, cela optimise un peu plus encore votre relation client.
Cela, qui plus est si vous proposez, par exemple, des cours en ligne. Ajoutez des plug-ins permettant de créer l'interaction avec votre audience, par exemple avec des moyens d'entrer en contact avec vous.
Adaptez également l'organisation de votre site Web pour optimiser l'autonomie des visiteurs de votre site Web. Concrètement, si vous proposez des cours de danse classique, vous pouvez commencer par une vidéo de démonstration.
Cela ouvre la voie à diverses possibilités de prestations : par exemple, des cours à la carte à partir de vidéos, ou encore une porte d'entrée vers des entraînements plus ou moins réguliers dans un studio physique.
Une fois encore, vous avez la main en tant qu'entrepreneur, et cela aide aussi votre client potentiel à rapidement comprendre ce que vous proposez.
Même si vous désirez proposer des produits dont la fabrication, ou l'impression, se fait à la demande, Squarespace a également la solution grâce à une simple connexion entre votre site Web et Printful.
En bref, que ce soit depuis votre ordinateur comme votre smartphone, avec des applications disponibles sous Android comme iOS, Squarespace se positionne comme un véritable atout dans la création, la gestion comme l'optimisation de votre site Web orienté création et e-commerce.
Pour en apprendre davantage sur cette solution, Clubic met à votre disposition un avis indépendant, basé sur un test complet des services proposés par Squarespace.
Bonne nouvelle, profitez d'un code promo exclusif !
Vous pouvez distinguer les 4 propositions d'abonnement disponibles chez Squarespace sur l'image ci-dessous. Pour autant, dans le cadre d'une activité professionnelle, nous vous recommandons au minimum la solution d'abonnement Essentiel.
Dans tous les cas, un nom de domaine vous est offert par Squarespace pour adapter au mieux votre contenu à l'audience que vous souhaitez cibler.
Avant de conclure votre achat, au-delà de toute promotion en cours, vous disposez, avec le code promo CLUBIC10, d'une réduction de -10% sur votre souscription chez Squarespace.
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Squarespace met aussi à votre disposition son service client, disponible 24/7 en version numérique.
Plus encore, du lundi au vendredi entre 8h et 20h, vous avez également la possibilité de contacter un employé de Squarespace pour exposer votre requête. Cela peut paraître comme un énième détail, mais face à un pépin, cela fait vraiment la différence.
Alors, gage à vous de tester Squarespace sans frais pendant 14 jours, comme d'opter d'emblée pour l'un de ses abonnements à moindres frais grâce au code promo disponible.
- moodVersion d'essai disponible
- settingsHébergé / pré-installé
- storageStockage illimité
- extensionPlugins disponibles
- format_paintThemes disponibles
- shopping_bagAdapté aux sites e-commerce
Squarespace est un choix très solide qui mêle facilité d’utilisation (malgré la multiplication des clics, assez irritante à terme) et personnalisation parfois poussée. On apprécie ses templates modernes et sa fluidité, même si on aurait préféré des options un peu plus nombreuses pour le blog et la présentation des produits dans la boutique en ligne, histoire de vraiment pouvoir personnaliser son site.
- Templates originaux
- Mini-tutoriels pédagogiques
- Mélange d’options simples et avancées
- Fluidité de l’outil
- Des extensions uniquement pour le commerce
- Un peu trop de clics pour arriver à certains menus