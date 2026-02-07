En effet, vous pouvez dès à présent vous offrir les services de Squarespace avec 4 plans d'abonnement, et surtout, le code promo CLUBIC10 pour bénéficier de -10 % de réduction.

Disposé à vous accompagner de la création de votre site Web à son usage quotidien, Squarespace est vraiment simple à prendre en main, autant que ce service est accompagnant.

Particulièrement adaptée aux sites Web dédiés aux créateurs comme au e-commerce, cette solution vous offre de plusieurs possibilités clef en main, avec de nombreux tutoriels à votre disposition.

Vous pouvez également affiner chaque détail à votre guise, et même profiter d'une prévisualisation de ce que pourrait donner votre site Web sans frais grâce aux 14 jours d'essai disponibles. Alors, voici les points clefs à savoir pour créer votre espace dédié à votre activité.