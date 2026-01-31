La photographie passionne beaucoup de personnes à travers le monde. Et que ce soit pour une approche personnelle comme un objectif professionnel, vous pouvez y ajouter le cadre qui fait la différence très facilement.
En effet, avec Squarespace, vous pouvez vous offrir les services d'un CMS pleinement adapté à l'expression de votre intérêt pour la photographie. Et, si vous avez l'objectif d'en faire une activité professionnelle, à temps partiel comme complet, vous êtes à la bonne adresse.
De fait, depuis plus de 20 ans, Squarespace vous propose des sites Web pleinement adaptés à des activités aussi variées qu'il est possible de prendre des clichés.
En conséquence, donnez-vous les moyens de créer le site Web qui va idéalement représenter votre attrait pour la photographie, et vous aider à le partager avec d'autres personnes. Cela, à moindre frais en ce moment avec l'aide du code promo exclusif CLUBIC10 valable pour votre souscription chez Squarespace.
Alors, voici comment créer un site Web à la mesure de votre passion pour la photographie, même sans être un expert en informatique.
Les points forts de Squarespace :
- Des tutoriels dédiés au portfolio
- Des facilités pour démultiplier votre activité
- Un service client disponible 24/7
Comment créer le portfolio qui vous ressemble avec Squarespace ?
De nombreux templates à votre disposition
Le premier point clé est de définir votre objectif en compagnie de Squarespace. En effet, selon les attentes que vous allez placer en votre site Web, le cheminement ne va pas être exactement le même.
De fait, en tant qu'étudiant ou encore simplement passionné de photographie, vous pouvez être intéressé par un portfolio davantage orienté vers le partage de votre centre d'intérêt.
Prenant plutôt la forme d'un blog, il est, pour autant, possible de profiter des possibilités qui sont mises à votre disposition par Squarespace.
Cela va d'un template adapté à la mise en avant de vos clichés à l'opportunité d'affiner l'agencement entre les différentes sections de votre site Web notamment.
Que ce soit dans le cadre d'un projet estudiantin, ou encore, pour vous faire remarquer par des professionnels du secteur, Squarespace est un compagnon de choix.
Ses templates sont également prêts à faire de vos photos le maillon essentiel de votre activité professionnelle. Cela, tout bonnement car cela reste un secteur à (très) forte concurrence, et comme toujours lorsque l'objectif reste le haut du panier, ce sont les détails qui font la différence.
Avec, par exemple, Adri, Clune ou Radian, 3 des templates designés par Squarespace, trouvez le fond le plus adapté à vos clichés.
L'objectif est de sortir du modèle générique, et c'est pour cela que Squarespace vous propose de nombreux templates spécialement conçus pour s'adapter aux besoins d'un portfolio : des sections personnalisées, une mise en valeur des clichés, et une identité claire.
C'est à ce stade que votre personnalité entre en jeu : adaptez chaque section, ajoutez des plug-ins, et réagencez l'ensemble pour trouver le bon équilibre entre un site Web qui vous ressemble, et prêt à rencontrer votre future audience.
L'intelligence artificielle vous fait gagner du temps
Par exemple, en tant qu'étudiant, vous pouvez tout simplement vous demander comment réaliser un portfolio adapté. Bonne nouvelle, Squarespace met à votre entière disposition le kit de design avec IA, son intelligence récompensée, notamment, dans la liste des « meilleures inventions de l'année 2025 » du prestigieux Time Magazine.
Dans ce cas précis, ce kit de design peut générer pour vous du texte, qui peut servir de légende à votre cliché. Ou encore, créer pour vous un texte de présentation sur votre parcours, votre personnalité, et tout ce qui vous engage à partager votre univers photographique sur le World Wide Web.
Pour autant, bien évidemment, vous pouvez modifier chaque aspect de ce processus ; l'IA est une aide, pas nécessairement un substitut à la création humaine.
Avec Blueprint AI Builder, sélectionnez également les mots-clefs qui vont vous aider à rendre votre site Web plus visible en ligne. Cela peut paraître fastidieux au premier abord, mais c'est aussi là tout l'intérêt de vous offrir les services de Squarespace : l'IA vous fait gagner du temps, travaille à votre place, et vous laisse le choix.
Décuplez les possibles en compagnie de Squarespace
Créer des produits à partir de vos clichés, c'est facile
La monétisation de votre activité peut constituer le principal objectif de votre création de site Web axé portfolio chez Squarespace. Présenter vos clichés sous leur meilleur jour, avec une organisation adaptée, une description soignée, et des prix clairement affichés, est déjà un bon début.
Pour autant, vous pouvez aussi aller bien plus loin que vous ne le pensez. D'une simple boutique en ligne, il est possible, par exemple, de créer une section dédiée à un Espace Membre.
Contre une souscription, vous pouvez, concrètement, proposer des tutoriels pour mieux régler votre appareil dans certaines circonstances, ajouter des vidéos vous montrant en action, et, ce faisant, inclure des prestations de cours à destination de votre audience.
Ainsi, votre site Web sert aussi bien de vitrine à ce dont vous disposez déjà (les photos) que ce que vous pouvez proposer (des cours par exemple).
C'est la même chose concernant la mise en vente de vos clichés, comme de potentiels produits dérivés. Car, à l'approche des fêtes de fin d'année, beaucoup de personnes recherchent des cadeaux personnalisés.
Ainsi, vous pouvez proposer différents types de prestations avec votre portfolio. Cela peut, par exemple, se baser sur une production à la demande.
Avec l'aide de Printful, organisez les différents produits que vous souhaitez proposer : tirage de vos photos allant de la carte postale au poster grand format, mais aussi impression de mugs et autres t-shirts.
Les possibles sont nombreux, et grâce à Squarespace, une fois votre site Web créé, vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel : la réalisation de vos clichés, et la relation avec votre audience.
Grâce aux fonctionnalités analytiques comme à l'ajout potentiel d'une section dédiée aux commentaires, prenez en compte leurs retours et soyez encore plus performant.
Cela peut, par exemple, aller de l'ajout d'une section dédiée au contact direct, notamment par le biais d'un réseau social, comme d'un moyen de paiement supplémentaire parmi ceux proposés par Squarespace.
Pour vous aider à dynamiser votre activité, vous profitez, en plus, d'un nom de domaine offert, afin de s'adapter au mieux à l'audience que vous souhaitez cibler.
Pour mieux comprendre chaque étape du processus comme bénéficier d'un test rigoureux de Squarespace, vous pouvez lire, comme bon vous semble, l'avis indépendant réalisé par la rédaction de Clubic.
Quelles possibilités de souscription s'offrent à vous ?
Pratique jusqu'au bout du processus, Squarespace vous propose 4 plans d'abonnement potentiels que vous pouvez comparer sur l'image ci-dessous.
Pour un portfolio lié à une passion ou dans un cadre estudiantin, l'abonnement Basic peut d'ores et déjà s'adapter à votre besoin.
Pour un site Web professionnel, nous vous recommandons d'opter, au minimum, pour l'abonnement Essentiel ne serait-ce que pour disposer des fonctionnalités analytiques.
Dans tous les cas, vous allez faire des économies. En effet, avec le code promo CLUBIC10, vous bénéficiez d'une réduction de -10 % sur votre souscription chez Squarespace.
À toutes fins utiles, un essai de 14 jours, sans frais, est aussi disponible. C'est un bon moyen de tester les fonctionnalités de Squarespace, voir à quoi va pouvoir ressembler votre portfolio, et adapter votre potentiel abonnement à votre besoin.
Du côté de l'accompagnement, Squarespace ne se limite pas aux tutoriels. De fait, du lundi au vendredi entre 8h et 20h, vous avez également la possibilité de solliciter un employé du service client de Squarespace. La requête par voie numérique est aussi possible 24h/24, 7 jours/7.
- moodVersion d'essai disponible
- settingsHébergé / pré-installé
- storageStockage illimité
- extensionPlugins disponibles
- format_paintThemes disponibles
- shopping_bagAdapté aux sites e-commerce
Squarespace est un choix très solide qui mêle facilité d’utilisation (malgré la multiplication des clics, assez irritante à terme) et personnalisation parfois poussée. On apprécie ses templates modernes et sa fluidité, même si on aurait préféré des options un peu plus nombreuses pour le blog et la présentation des produits dans la boutique en ligne, histoire de vraiment pouvoir personnaliser son site.
- Templates originaux
- Mini-tutoriels pédagogiques
- Mélange d’options simples et avancées
- Fluidité de l’outil
- Des extensions uniquement pour le commerce
- Un peu trop de clics pour arriver à certains menus