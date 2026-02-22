Ce qui distingue o2switch de la plupart des hébergeurs à ce prix, c'est la maîtrise totale de son infrastructure. Les serveurs sont physiquement implantés dans les propres datacenters de l'entreprise à Clermont-Ferrand, construits selon des exigences de disponibilité Tiers 4, avec des groupes électrogènes autonomes capables de fonctionner plusieurs jours sans alimentation externe. Pour un site à audience majoritairement française ou européenne, cela se traduit directement par des temps de réponse plus courts et une latence minimale, deux critères directs dans le classement Google.

Côté techno, la plateforme repose sur un stockage 100% NVMe, plus rapide que le SSD classique, couplé à la technologie PowerBoost qui alloue dynamiquement des ressources supplémentaires lors des pics de trafic. Chaque compte dispose de 12 threads CPU, 48 Go de RAM et un I/O de 42 MB/s, avec Redis, Varnish et LSCache intégrés nativement pour accélérer WordPress et les CMS courants. Ce niveau de ressources est habituellement réservé aux offres semi-dédiées facturées 3 à 4 fois plus cher chez la concurrence.