Sur le marché de l'hébergement Web, la réputation d'Hostinger n'est plus à faire. Et le serveur virtuel privé n'est pas en reste. Obtenez ainsi, dans le cadre de ce Black Friday 2025, des réductions pouvant atteindre jusqu'à -73% chez Hostinger.

Cela, par rapport au prix d'un abonnement au mois, et là n'est pas la seule bonne nouvelle. Durant ce Black Friday 2025, le code promo exclusif CLUBIC vous permet de décrocher une réduction supplémentaire de -20% sur le prix remisé.

Autant dire que cette offre est l'une des plus attractives du Black Friday 2025 dans sa catégorie. Aussi, dans cet article, vous pourrez en apprendre davantage sur l'hébergement VPS proposé par Hostinger, et plus spécifiquement son offre la plus équilibrée, KMV2.