Vous songez à votre offrir un hébergement avec un serveur virtuel privé (VPS) ? Vous voilà à la bonne adresse. Et cela, tant sur le niveau de prestation, que sur les économies à réaliser à long terme grâce à ce Black Friday 2025.
Sur le marché de l'hébergement Web, la réputation d'Hostinger n'est plus à faire. Et le serveur virtuel privé n'est pas en reste. Obtenez ainsi, dans le cadre de ce Black Friday 2025, des réductions pouvant atteindre jusqu'à -73% chez Hostinger.
Cela, par rapport au prix d'un abonnement au mois, et là n'est pas la seule bonne nouvelle. Durant ce Black Friday 2025, le code promo exclusif CLUBIC vous permet de décrocher une réduction supplémentaire de -20% sur le prix remisé.
Autant dire que cette offre est l'une des plus attractives du Black Friday 2025 dans sa catégorie. Aussi, dans cet article, vous pourrez en apprendre davantage sur l'hébergement VPS proposé par Hostinger, et plus spécifiquement son offre la plus équilibrée, KMV2.
Les points forts du plan KMV2 :
- 2 coeurs vCPU
- 8Go de mémoire vive (RAM)
- 8To de bande passante
Les bienfaits de l'hébergement VPS sont concentrés dans cette solution
La puissante du virtuel s'offre à vous avec Hostinger
Hostinger demeure, en cette fin d'année 2025, l'un des meilleurs hébergeurs Web du marché, et cela, notamment du côté des hébergements avec serveurs virtuels privés (VPS). Mais qu'est-ce donc au juste ?
L'hébergement VPS est décentralisé de votre ordinateur réel. En d'autres termes, cet hébergement vous propose un équivalent de performances depuis les serveurs d'Hostinger. C'est pour cela, notamment, qu'il est question dans ces plans d'abonnement, de vCPU, pour une version virtuelle du véritable cerveau de votre ordinateur 2.0 !
Et pourquoi choisir un tel hébergement plutôt qu'un ordinateur physique ? Il y a, tout d'abord, le prix d'achat, que vous pourrez comparer entre un ordinateur réel proposant de telles performances, et les plans d'hébergement VPS d'Hostinger, tels que la souscription KMV2.
Il ne faut pas, non plus, faire l'impasse sur les possibles permis par cet hébergement VPS, parmi lesquels la bande passante est un vrai plus.
Alors, quel est concrètement l'objectif ? Le principal serait de vous permettre de disposer de performances suffisantes pour fluidifier votre activité de gestion de site Web au quotidien. Et cela, adapté à votre besoin, ce qui explique la présence de plusieurs opportunités d'abonnement.
C'est pour cela qu'il est possible, d'obtenir d'1 à 8 coeurs vCPU, de 4 à 32Go de mémoire vive (RAM), de 50Go à 400Go d'espace disque au format NVMe, ou encore, de 4To à 32To de bande passante.
Hostinger veut vous donner le résultat le plus fiable au quotidien, dans la mesure des possibles, que cela soit pour la cybersécurité, l'optimisation de l'activité de vos sites Web, ou encore la gestion des pics de trafic.
Gagnez du temps, optimisez votre activité avec cet hébergement VPS
Hostinger met les ingrédients attendus pour une performance (vraiment) en adéquation avec vos attentes. Cela s'illustre par le choix, par exemple, du stockage au format NVMe, le plus pratique du marché.
Vous pouvez compter également sur une implantation stratégique des serveurs d'Hostinger, avec, concrètement, un temps de latence de seulement 26ms pour une connexion à son serveur situé à Amsterdam (Pays-Bas), ainsi que des débits moyens de 1Gb/s.
C'est aussi une capacité de gestion simultanée accrue, que ce soit pour la réactivité de votre VPS, avec plus ou moins de mémoire virtuelle, et une capacité d'absorption du réseau adéquate à votre besoin, du côté de la bande passante.
En bref, l'hébergement VPS d'Hostinger déverrouille bien des possibles avec pour objectif majeur de coller à vos attentes professionnelles : plus vous avez de sites Web à gérer, plus le choix de votre forfait est à adapter, et, bonne nouvelle, l'abonnement KMV2 est en mesure de répondre à une grande majorité des usages.
- storage4, 8 ou 16 Go de RAM
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
De l'innovation pour vous épauler quotidiennement
n8n fluidifie vos flux de travail
Hostinger vous propose de paramétrer n8n pour une optimisation appréciable de vos activités au quotidien. Ainsi, ce sont 3 templates qui sont disponibles, entre n8n, n8n avec un mode de file d'attente, ou un template n8n comportant plus de 100 flux de travail préconçus.
Pas besoin d'être informaticien pour créer vos propres outils avec n8n. Pratique, son fonctionnement open-source vous permet, en plus, de dénicher les outils de la communauté interne qui répondent à votre besoin, de comme de leur proposer ceux que vous avez créés au besoin.
Le tout s'administre avec aisance depuis un tableau de bord intuitif et synthétique. Cela vous permet, par exemple, d'autant plus de choisir quelles applications peuvent être ajoutées parmi plus de 500 unités disponibles.
Par ailleurs, les applications sont plurielles. Vous pouvez, ainsi, créer des applications alimentées par l'intelligence artificielle. L'IA vous permet ainsi de donner vie à de nouveaux chatbots, ou, par exemple, des systèmes de reconnaissance d'image.
Concrétiser votre nouvelle application Web est aussi possible, le tout, au sein d'un serveur VPS évolutif comme d'un environnement de travail stable, et donc, pleinement propice à cela.
D'autres applications open-source que n8n, comme Docker, Grafana ou WordPress, sont aussi disponibles.
Pour un confort, comme une facilité d'utilisation, toujours plus accentués, Hostinger met à votre disposition Kodee dans votre hébergement VPS. Il s'agit là d'un assistant IA destiné à vous guider, comme à répondre à vos sollicitations, avec une pertinence en adéquation avec vos attentes.
Et comme Hostinger ne s'arrête pas en si bon chemin, vous profitez aussi d'un nom de domaine .cloud offert pendant un an, dans la foulée de votre souscription.
Je trouve l'offre d'abonnement qui répond le mieux à mon besoin avec l'hébergement VPS d'Hostinger
Pratique, Hostinger vous propose tout simplement 4 offres d'abonnement, qui ont le mérite d'être très claires sur les performances qu'elles comprennent. Vous pouvez ainsi tranquillement les comparer, même sans être un expert, et concrétiser l'achat qui répond le mieux à votre objectif.
Nous vous rappelons, à toutes fins utiles, que pour une gestion VPS standardisée à bien des pratiques, c'est l'hébergement KMV2 qui remporte la palme.
Pour le Black Friday 2025, ce plan d'hébergement KMV2 profite d'une belle réduction, calculée sur le prix de l'abonnement au mois.
Grâce à cette réduction de -73% consentie par Hostinger, le plan d'hébergement VPS KMV2 voit son prix chuter à partir de 4,79€/mois pour un abonnement de 2 ans.
D'autres possibilités plus courtes, au mois ou à l'année, sont disponibles, mais moins attractives sur le plan du rapport qualité/prix. En optant d'emblée pour 24 mois de souscription, cette offre de Black Friday vous permet :
- 307€ par rapport au prix de l'abonnement au mois,
- un service continu de 24 mois à prix réduit
- un renouvellement à seulement 12,99€/mois.
Et on garde, bien évidemment, le meilleur pour la fin. En ce moment, avec le code promo CLUBIC, vous profitez d'une réduction de -20% supplémentaire sur le prix remisé du Black Friday 2025.
Votre abonnement au plan d'hébergement VPS KMV2, une fois ce code promo appliqué, passe donc de 4,79€/mois à 3,99€/mois seulement.
Vous avez, au besoin, la possibilité de solliciter le service client francophone d'Hostinger, par chat ou par mail, 24/7. La TVA est susceptible de s'appliquer selon l'endroit où vous résidez, le renouvellement automatique au-delà de la période d'abonnement demeure optionnel. En revanche, une fois votre achat conclu, vous pouvez profiter d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
La société Hostinger a été fondée en 2004 en Lituanie. Deux décennies plus tard, elle est présente dans le monde entier et la voilà positionnée en seconde position sur le marché global de l'hébergement web. Du site personnel généré en IA avec le website builder au serveur installé sur une solutions VPS performante, le fournisseur couvre la majorité des besoins avec différentes formules (Wordpress, WooCommerce, serveur dédié….). L'entreprise compte aujourd'hui 1000 employés et dispose de ses propres serveurs en France.
