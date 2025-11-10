Autre dimension bien pratique, l'hébergement VPS chez Hostinger inclut un accès sans frais supplémentaire à n8n. Cet outil automatise l'entièreté de vos flux de travail sur une plateforme totalement personnalisable.

Et le point rassurant, c'est que vous n'avez pas besoin d'être informaticien pour ça, car tout se déroule sans recours au codage.

Avec n8n, intégrez jusqu'à 500 applications sur votre plateforme personnelle. Créez vos propres flux de travail et optez, au besoin, pour des flux préconçus adaptés à votre activité, avec pas moins de 100 modèles disponibles. Autre bon point, ils sont disponibles en illimité. Vous pouvez adapter, en plus, votre nombre de flux à l'évolution de votre activité.

Vous profitez aussi d'un tableau de bord unifié pour toujours profiter d'un aperçu sur la situation, y compris sur l'état de santé de votre VPS.

n8n, c'est aussi un fonctionnement open-source et une communauté virtuelle prête à vous soutenir. Ainsi, en plus de pouvoir créer vos propres outils et de les proposer à la communauté n8n, il en est de même en retour : découvrez de nouveaux outils, intégrez-les à votre plateforme, et profitez de nœuds personnalisés directement élaborés par la communauté n8n.

Pour autant, soyez serein puisque la cybersécurité est au rendez-vous. Vous pouvez, bien évidemment, compter sur une confidentialité optimisée de votre plateforme virtuelle, qui est donc pleinement adaptée à un usage professionnel, comme les exigences qui y sont associées.