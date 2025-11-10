Vous n'est pas encore passé à l'hébergement VPS ? Le Black Friday est une excellente opportunité d'obtenir un rapport qualité/prix optimisé pour un Serveur Virtuel Privé (VPS), avec des économies sur les tarifs, mais pas sur la qualité des services mis à votre disposition.
Bonne nouvelle, vous pouvez donc profiter d'offres vraiment attractives en souscrivant à l'un des plans d'abonnement d'Hostinger, qui vous propose des services parmi les plus recommandables du marché des VPS.
Dans cet article, apprenez-en davantage sur les formules proposées par Hostinger de manière à identifier celle qui est la plus à même de répondre à votre besoin.
Il sera également question des souscriptions disponibles spécialement pour le Black Friday, avec en prime, un code promo exclusif chez Clubic pour bénéficier de 20% de réduction supplémentaire.
Les points forts du VPS chez Hostinger :
- Des forfaits adaptés à votre besoin
- Un assistant IA performant nommé Kodee
- Un service client francophone disponible 24/7
Le serveur virtuel privé (VPS) n'a jamais été aussi simple à prendre en main
Il y a de bonnes raisons de passer au VPS chez Hostinger !
Et notamment le fait qu'en 2025 encore, Hostinger figure parmi les meilleurs hébergeurs Web du marché, y compris pour ses services VPS. Aussi, vous pouvez profiter de l'accompagnement et des services d'un prestataire de confiance, idéal pour dynamiser votre activité.
Alors, pourquoi passer au serveur virtuel privé ? De fait, pour lancer votre activité en ligne comme pour lui donner une nouvelle dimension, se pose rapidement un enjeu de taille, à savoir les ressources allouées. Et pour cause, administrer un, voire plusieurs sites Web, est particulièrement gourmand pour votre appareil.
Aussi, avec le VPS, vous bénéficiez d'un serveur virtuel, à distance donc, et non dans l'environnement habituel de votre ordinateur. En fonction de votre besoin, vous pouvez donc choisir les ressources disponibles dans les différents forfaits VPS chez Hostinger.
En prenant l'exemple de la souscription KVM2, vous obtenez, en équivalent virtuel, 2 coeurs vCPU, une mémoire vive de 8Go, 100Go d'espace disque au format le plus rapide, à savoir NVMe, et surtout, une bande passante de 8To.
Cette bande passante est un enjeu clef pour fluidifier, au quotidien, votre activité numérique. Vous gagnez ainsi du temps, et optimisez votre expérience, car rien, ou presque, n'est plus désagréable qu'un temps de réponse élevé, pour vous, comme les personnes naviguant sur vos sites Web.
Automatisez vos flux de travail avec n8n
Autre dimension bien pratique, l'hébergement VPS chez Hostinger inclut un accès sans frais supplémentaire à n8n. Cet outil automatise l'entièreté de vos flux de travail sur une plateforme totalement personnalisable.
Et le point rassurant, c'est que vous n'avez pas besoin d'être informaticien pour ça, car tout se déroule sans recours au codage.
Avec n8n, intégrez jusqu'à 500 applications sur votre plateforme personnelle. Créez vos propres flux de travail et optez, au besoin, pour des flux préconçus adaptés à votre activité, avec pas moins de 100 modèles disponibles. Autre bon point, ils sont disponibles en illimité. Vous pouvez adapter, en plus, votre nombre de flux à l'évolution de votre activité.
Vous profitez aussi d'un tableau de bord unifié pour toujours profiter d'un aperçu sur la situation, y compris sur l'état de santé de votre VPS.
n8n, c'est aussi un fonctionnement open-source et une communauté virtuelle prête à vous soutenir. Ainsi, en plus de pouvoir créer vos propres outils et de les proposer à la communauté n8n, il en est de même en retour : découvrez de nouveaux outils, intégrez-les à votre plateforme, et profitez de nœuds personnalisés directement élaborés par la communauté n8n.
Pour autant, soyez serein puisque la cybersécurité est au rendez-vous. Vous pouvez, bien évidemment, compter sur une confidentialité optimisée de votre plateforme virtuelle, qui est donc pleinement adaptée à un usage professionnel, comme les exigences qui y sont associées.
Chez Hostinger, l'accompagnement est, comme toujours, premium
Sollicitez Kodee, votre assistant virtuel, comme bon vous semble
Votre hébergement VPS chez Hostinger se traduit également la mise à disposition de Kodee. Bien plus qu'un simple bot, Kodee est un assistant IA prêt à vous accompagner dans vos besoins les plus divers.
Pas besoin de s'exprimer avec lui dans un jargon technique, Kodee est là pour vous simplifier la vie. Concrètement, si vous souhaitez créer un Snapshot, ouvrez la boite de dialogue, et demandez à Kodee de le réaliser pour vous. Vous suivez ainsi les étapes d'exécution, et obtenez le résultat final savoir eu à recourir à la moindre ligne de codage.
Kodee maitrise en plus près de 50 langues, dont le français. Que ce soit pour l'administration de votre VPS, un état des lieux des performances ou encore l'optimisation de la cybersécurité de votre plateforme, Kodee est à votre service.
Autre bon point, Hostinger vous aide à aussi à mieux comprendre ce que vous faites. Si vous êtes néophyte en VPS, ou que vous souhaitez tout bonnement accroitre vos connaissances sur un point en particulier, plusieurs tutoriels sont à votre disposition sur le blog d'Hostinger. Et cela, sous forme d'article ou encore de vidéo, pour que ce tutoriel se rapproche au mieux de vos préférences, et vous aide, une fois encore, à gagner du temps.
En bref, votre VPS a toutes les raisons de se porter au mieux avec Hostinger. Vous pouvez en plus choisir votre emplacement virtuel en fonction de l'audience que vous souhaitez cibler, surtout si elle est liée à un territoire en particulier. Cela a le mérite de fluidifier la navigation par l'optimisation des temps de chargement, et voilà un détail qui fait (vraiment) la différence au quotidien.
Du côté des serveurs d'hébergement, vous pouvez en plus choisir la France, avec un datacenter alimenté majoritairement à l'aide d'une énergie durable, ce qui contribue à réduire l'impact environnemental de votre hébergement VPS.
Trouvez la souscription VPS répondant le mieux à votre besoin chez Hostinger !
Hostinger met à votre disposition 4 offres d'abonnement, moins chères pour le Black Friday 2025, de manière à trouver chaussure à votre pied et les ressources adéquates en fonction de votre besoin.
La solution la plus recommandable, sachant que n8n auto-hébergé est inclus dans tous les plans, reste l'abonnement KVM2.
Disponible à partir de 4,79€/mois pour un abonnement de 2 ans durant ce Black Friday 2025, KVM2, avec ses 2 cœurs CPU, 8GO de RAM, 100Go de stockage NVMe et 8To de bande passante, est suffisant pour une boutique en ligne ou un site Web de PME par exemple.
Vous économisez ainsi 307€ par rapport au prix de l'abonnement au moins, cela en tenant compte de la réduction de 20% supplémentaire obtenue, pendant le Black Friday 2025 avec le code promo CLUBIC. Cerise sur le gâteau, un nom de domaine vous est offert par Hostinger pendant 1 an.
Vous êtes ensuite libre de conserver votre souscription, une fois ces 24 premiers mois écoulés, au prix préférentiel de 12,99€/mois pour 2 ans supplémentaires, au lieu de 17,99€/mois. Cela, avec un renouvellement automatique actif par défaut, mais modulable par vos soins.
Prenez en compte, selon l'endroit où vous résidez, que la TVA peut s'appliquer à ces prix. Enfin, à toutes fins utiles, Hostinger active une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, une fois votre achat conclu.
La société Hostinger a été fondée en 2004 en Lituanie. Deux décennies plus tard, elle est présente dans le monde entier et la voilà positionnée en seconde position sur le marché global de l'hébergement web. Du site personnel généré en IA avec le website builder au serveur installé sur une solutions VPS performante, le fournisseur couvre la majorité des besoins avec différentes formules (Wordpress, WooCommerce, serveur dédié….). L'entreprise compte aujourd'hui 1000 employés et dispose de ses propres serveurs en France.
