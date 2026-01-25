Le vrai coût d’un hébergement web aujourd’hui ?

Derrière les tarifs d’appel souvent mis en avant, le budget réel d’un hébergement web dépasse largement le simple prix mensuel affiché. Dans la pratique, un site internet nécessite plusieurs briques indispensables : un hébergement suffisamment performant, un nom de domaine, des adresses mail professionnelles et, bien souvent, la possibilité d’héberger plusieurs sites.

À cela s’ajoutent fréquemment des options facturées en supplément : stockage rapide, bases de données supplémentaires, comptes mail additionnels…

Résultat : une offre initialement attractive peut rapidement dépasser la centaine d’euros par an, voire davantage, surtout lorsque les besoins évoluent.