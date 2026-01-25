Dans un contexte où les services numériques deviennent de plus en plus complexes et morcelés, estimer le budget réel d’un site web relève souvent du casse-tête. Certaines offres tentent pourtant de revenir à l’essentiel, avec une approche plus lisible et plus économique.
L’hébergeur français o2switch propose actuellement son offre cloud à 1,86 € HT par mois pendant 12 mois, soit 22,32 € HT sur l’année, contre 192 € HT habituellement. Une promotion qui attire l’attention, mais qui mérite surtout d’être analysée sous l’angle du coût réel d’un hébergement web aujourd’hui. L’offre est disponible via ce lien affilié : voir l’offre cloud o2switch en promotion.
Le vrai coût d’un hébergement web aujourd’hui ?
Derrière les tarifs d’appel souvent mis en avant, le budget réel d’un hébergement web dépasse largement le simple prix mensuel affiché. Dans la pratique, un site internet nécessite plusieurs briques indispensables : un hébergement suffisamment performant, un nom de domaine, des adresses mail professionnelles et, bien souvent, la possibilité d’héberger plusieurs sites.
À cela s’ajoutent fréquemment des options facturées en supplément : stockage rapide, bases de données supplémentaires, comptes mail additionnels…
Résultat : une offre initialement attractive peut rapidement dépasser la centaine d’euros par an, voire davantage, surtout lorsque les besoins évoluent.
Une approche tout-en-un qui simplifie la facture
Face à cette logique de segmentation tarifaire, certains hébergeurs font le choix inverse. Plutôt que de multiplier les paliers et les options, ils proposent une formule unique, pensée pour couvrir l’ensemble des usages courants. C’est précisément la philosophie adoptée par o2switch avec son offre cloud.
Ici, pas de calculs complexes ni de comparateurs à rallonge : une seule offre, un tarif clair et des ressources incluses par défaut. Une approche qui vise avant tout à rendre le budget prévisible, un critère devenu central pour de nombreux indépendants et petites structures.
L’offre cloud o2switch : ce qui est inclus concrètement
Comme le détaille le test complet d’o2switch publié sur Clubic, l’offre cloud de l’hébergeur français repose sur une base technique solide, pensée pour un usage polyvalent.
Elle inclut notamment :
- un espace de stockage NVMe illimité, pour de bonnes performances au quotidien ;
- un nombre de sites illimité, pratique pour gérer plusieurs projets ;
- un nom de domaine inclus, évitant un coût supplémentaire dès la première année ;
- des boîtes mail illimitées, sans surcoût.
Cette formule convient aussi bien à un site vitrine qu’à un blog WordPress, un site associatif ou plusieurs projets hébergés au même endroit.
Pour quels profils cette offre est pertinente ?
Cette offre cloud s’adresse particulièrement aux freelances, créateurs de sites, PME, associations ou développeurs gérant plusieurs projets. Elle permet de centraliser l’hébergement sans multiplier les abonnements, tout en gardant un bon niveau de performances.
En revanche, les projets nécessitant une montée en charge automatique ou des architectures très spécifiques devront se tourner vers des solutions cloud plus avancées, souvent plus coûteuses et plus complexes à administrer.
