PawnHoster cible les débutants et les petits projets avec une formule lifetime qui inclut un hébergement NVMe SSD (plus rapide que le SSD classique), un domaine gratuit la première année, un SSL gratuit, une protection SiteLock, une protection DDoS, un CDN intégré, une migration gratuite depuis un autre hébergeur et 400 applications installables en un clic. La plateforme dispose de datacenters en Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique, ce qui permet de choisir un serveur proche de son audience et garantit de meilleures performances pour un site à audience française.