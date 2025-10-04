Besoin d’un hébergement web puissant sans vous ruiner ? L’offre Cloud. d’o2switch tombe à un tarif inédit, avec des ressources XXL et des services tout inclus. Une promo monstrueuse à découvrir sans attendre !
L’hébergeur français o2switch frappe fort avec une réduction impressionnante sur son offre Cloud. Habituellement proposée à 16 € HT/mois, elle passe aujourd’hui à 4,25 € HT/mois, soit 73 % d’économies pour toute souscription annuelle. Avec ses 12 vCPU, 48 Go de RAM, un espace disque illimité en NVMe et un nom de domaine inclus, cette formule se positionne parmi les plus complètes du marché.
Et ce n’est pas tout : jusqu’a demain, vous pouvez profiter d’une remise supplémentaire de -25 % grâce au code promo BOO25. Une occasion rare de cumuler les réductions et de bénéficier d’un hébergement web complet à un prix encore plus bas. 🎃
Pourquoi choisir o2switch ?
- Ressources massives (12 vCPU, 48 Go RAM)
- Sites, emails et bases illimités
- Nom de domaine offert
Hébergement Cloud. d’o2switch : la performance au service de vos projets
Pensé pour répondre aussi bien aux besoins des indépendants qu’aux entreprises, l’hébergement Cloud. d’o2switch combine puissance, sécurité et simplicité d’utilisation. Avec ses ressources généreuses et son espace disque NVMe illimité, il se place comme une alternative fiable aux solutions plus coûteuses, à l’image de ce que nous avions souligné dans notre comparatif des meilleurs hébergeurs web.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
L’offre Cloud. d’o2switch séduit avant tout par son gros volume de ressources, rarement accessible à ce prix. Avec 12 vCPU, 48 Go de mémoire vive et un espace disque NVMe sans limite, elle s’adresse autant aux freelances qu’aux PME qui ont besoin de sites rapides et stables, capables d’encaisser du trafic sans ralentissement. En cette période d’octobre 2025, où de nombreux projets web se lancent en prévision des fêtes de fin d’année, cette solution tombe à point nommé pour anticiper les pics de visites.
Autre atout : la simplicité de gestion au quotidien. L’interface cPanel modernisée permet de créer, gérer et sécuriser ses sites sans connaissances techniques poussées. Le nom de domaine inclus, les comptes emails et bases de données illimités réduisent les frais annexes souvent cachés chez d’autres hébergeurs. De plus, la présence d’outils propriétaires comme WPTiger pour WordPress facilite le déploiement de sites, même pour les utilisateurs débutants.
Côté sécurité, o2switch mise sur une protection multicouche avec TigerProtect et TigerGuard, qui bloquent la majorité des attaques en amont. Les sauvegardes journalières (conservées jusqu’à 45 jours) et un uptime réseau de 100 % rassurent quant à la disponibilité des projets hébergés. Si l’on devait citer un point plus nuancé, c’est le tarif au renouvellement (9 € HT/mois) qui grimpe après la première année, mais il reste compétitif par rapport aux standards du marché. Au final, cette offre se distingue par son excellent rapport prix/performances, idéale pour celles et ceux qui veulent un hébergement complet et souverain, sans compromis sur la fiabilité.