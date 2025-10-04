L’offre Cloud. d’o2switch séduit avant tout par son gros volume de ressources, rarement accessible à ce prix. Avec 12 vCPU, 48 Go de mémoire vive et un espace disque NVMe sans limite, elle s’adresse autant aux freelances qu’aux PME qui ont besoin de sites rapides et stables, capables d’encaisser du trafic sans ralentissement. En cette période d’octobre 2025, où de nombreux projets web se lancent en prévision des fêtes de fin d’année, cette solution tombe à point nommé pour anticiper les pics de visites.

Autre atout : la simplicité de gestion au quotidien. L’interface cPanel modernisée permet de créer, gérer et sécuriser ses sites sans connaissances techniques poussées. Le nom de domaine inclus, les comptes emails et bases de données illimités réduisent les frais annexes souvent cachés chez d’autres hébergeurs. De plus, la présence d’outils propriétaires comme WPTiger pour WordPress facilite le déploiement de sites, même pour les utilisateurs débutants.

Côté sécurité, o2switch mise sur une protection multicouche avec TigerProtect et TigerGuard, qui bloquent la majorité des attaques en amont. Les sauvegardes journalières (conservées jusqu’à 45 jours) et un uptime réseau de 100 % rassurent quant à la disponibilité des projets hébergés. Si l’on devait citer un point plus nuancé, c’est le tarif au renouvellement (9 € HT/mois) qui grimpe après la première année, mais il reste compétitif par rapport aux standards du marché. Au final, cette offre se distingue par son excellent rapport prix/performances, idéale pour celles et ceux qui veulent un hébergement complet et souverain, sans compromis sur la fiabilité.