Un hébergement Cloud haut de gamme à prix mini, ça existe ! Avec sa promo de rentrée, o2Switch propose son offre Cloud à seulement 4,25 € HT/mois, soit 73 % d’économie. Une occasion idéale pour lancer ou booster ses projets web.
L’hébergement web n’est plus réservé aux gros budgets. Grâce à sa nouvelle formule Cloud, o2Switch frappe fort avec un tarif de 4,25 € HT/mois (au lieu de 16 €), pour un pack complet qui combine performance et simplicité. Cette offre comprend un espace disque illimité en NVMe, un nom de domaine inclus et la possibilité d’héberger autant de sites que vous le souhaitez. Moins chère que l’offre Grow et bien plus avantageuse, cette solution coche toutes les cases pour les freelances, auto-entrepreneurs, agences et petites structures en quête de flexibilité et de puissance.
Pourquoi choisir l’offre Cloud d’o2Switch ?
- Un vrai hébergement premium au prix d’un café
- Plus performante et moins chère que l’entrée de gamme.
- Une alternative économique pour remplacer l’offre Pro.
o2Switch Cloud, l’hébergement illimité pensé pour les pros et les créateurs
Vous hésitez encore sur la formule qui correspond à vos besoins ? L’offre Cloud se démarque par un rapport performance/prix unique. Elle inclut des ressources massives (12 vCPU, 48 Go de RAM, I/O 42 MB/s), un domaine gratuit et un espace disque illimité en NVMe. Contrairement à l’offre Grow, elle est plus abordable tout en offrant trois fois plus de puissance.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Un premier atout marquant réside dans la polyvalence de l’offre. Que vous souhaitiez lancer un blog, une boutique en ligne ou héberger plusieurs sites clients, l’offre Cloud répond sans compromis grâce à la gestion illimitée de sites et d’e-mails.
La performance technique est un autre argument clé : processeurs virtuels, RAM généreuse et stockage NVMe permettent d’assurer vitesse et fiabilité, même en cas de pics de trafic. Un vrai plus en cette rentrée, période propice aux nouveaux projets en ligne.
Enfin, l’offre séduit par sa souplesse d’usage. Elle convient aussi bien aux freelances souhaitant une vitrine professionnelle qu’aux agences web gérant plusieurs projets simultanément. Les petites entreprises apprécieront le domaine inclus et la simplicité de mise en route. Seule limite à noter : la remise est valable pour la première année, mais même au tarif renouvelé, le rapport qualité/prix reste très compétitif.