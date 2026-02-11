La protection des données personnelles est devenue une priorité pour de nombreux internautes. Gmail, Outlook ou Yahoo analysent encore le contenu des e-mails à des fins publicitaires, alimentant un modèle basé sur la surveillance. Face à cette réalité, Proton Mail attire de plus en plus d’utilisateurs soucieux de reprendre le contrôle de leurs communications.

Avec son chiffrement de bout en bout et son modèle zéro accès, Proton Mail garantit que vous êtes la seule personne capable de lire vos messages. Même Proton ne peut pas y accéder. Une approche radicalement différente, pensée pour celles et ceux qui veulent une messagerie fiable, éthique et sécurisée.