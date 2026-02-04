La majorité des services d’IA reposent aujourd’hui sur des abonnements mensuels, parfois coûteux pour un usage intermittent. Ici, le principe est différent : un paiement unique donne accès à la plateforme sur le long terme, avec un quota mensuel fixe de 1 000 000 de crédits.

Cette approche permet d’utiliser l’IA de manière régulière sans se poser la question du renouvellement d’un abonnement ou d’un dépassement imprévu, tant que l’on reste dans le cadre des crédits alloués chaque mois.