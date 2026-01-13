L’IA s’est imposée dans le quotidien de nombreux utilisateurs : rédaction web, SEO, réseaux sociaux, design, traduction, analyse de documents ou encore génération d’images. Mais cette adoption massive a un revers : chaque modèle d’IA fonctionne généralement avec son propre abonnement, ses limites et ses interfaces distinctes.

Résultat : les coûts s’additionnent et la gestion devient complexe. 1min.AI se positionne comme une réponse logique à cette problématique. L’outil centralise les modèles d’IA les plus performants du moment au sein d’une seule plateforme, avec un système de crédits mensuels et une interface unifiée.