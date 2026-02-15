Multiplier les abonnements IA peut vite peser lourd sur le budget. Avec 1min.AI proposé à 22 € à vie, la promesse est simple : accéder aux grands modèles du marché dans une seule interface, sans mensualité.
Pensée pour celles et ceux qui utilisent déjà ChatGPT, Claude ou Gemini, 1min.AI se positionne comme une plateforme centralisée capable de regrouper écriture, image, audio et vidéo dans un seul tableau de bord.
L’offre actuelle propose un accès à vie au plan Pro pour 22 € au lieu d’un tarif bien plus élevé habituellement constaté sur ce type de solutions. Créateurs de contenu, freelances, étudiants ou entrepreneurs peuvent y voir un moyen de rationaliser leurs outils.
Une licence à vie à 22 € : ce qu’il faut retenir
Derrière ce tarif unique, 1min.AI inclut le plan Pro avec 1 000 000 de crédits par mois, auxquels peuvent s’ajouter jusqu’à 450 000 crédits gratuits mensuels via différents mécanismes. L’accès couvre une large palette de modèles : GPT-4o, GPT-4 Turbo, Claude 3 (Opus, Sonnet, Haïku), Gemini Pro, Llama 3, Mistral et d’autres.
Une boîte à outils IA taillée pour les créateurs
Dès la prise en main, la logique est claire : 1min.AI agrège des assistants conversationnels, mais aussi des modules spécialisés. Rédaction d’articles de blog, génération de mots-clés SEO, reformulation, résumés, commentaires LinkedIn ou X, correcteur grammatical… l’arsenal couvre l’essentiel des besoins éditoriaux quotidiens.
La partie visuelle n’est pas en reste avec génération d’images, suppression ou remplacement d’arrière-plan, agrandissement, édition par masque, voire échange de visages. Pour les profils plus avancés, des fonctions audio et vidéo sont également intégrées : synthèse vocale, transcription, résumé YouTube, génération de sous-titres ou conversion texte-vers-vidéo.
Ce positionnement “hub IA” peut séduire les indépendants qui jonglent entre plusieurs outils. À la rédaction de Clubic, nous observons d’ailleurs une tendance forte : les utilisateurs recherchent de plus en plus des plateformes capables de centraliser plusieurs briques d’IA plutôt que de multiplier les interfaces.
- Interface moderne.
- Nombreux outils IA.
- Version gratuite disponible.
Face aux abonnements mensuels classiques
Sur le marché, l’accès aux modèles avancés comme GPT-4 ou Claude 3 passe généralement par des abonnements mensuels. À long terme, la facture peut dépasser largement la centaine d’euros par an.
Avec 22 € payés une seule fois, 1min.AI joue clairement la carte du coût amorti. En revanche, il faut garder à l’esprit que l’expérience dépendra du système de crédits et des limitations associées à chaque action (génération d’images, vidéos, etc.). Ce n’est donc pas une solution illimitée au sens strict, mais un modèle basé sur une enveloppe mensuelle conséquente.
✅ Les points forts
- Accès à de nombreux modèles IA majeurs dans une seule interface
- Licence à vie à 22 €, sans abonnement mensuel
- Outils très variés : texte, image, audio, vidéo, PDF
- Crédit mensuel conséquent avec possibilités de bonus gratuits
- Stockage illimité et bibliothèque d’invites incluse
❌ Les limites
- Fonctionnement basé sur un système de crédits
- Dépendance à une plateforme tierce pour l’accès aux modèles
- Complexité potentielle pour les utilisateurs débutants face à la richesse des options
- Les codes promotionnels ne sont pas cumulables
✅ Verdict de la rédaction :
À 22 € à vie, 1min.AI s’adresse avant tout aux utilisateurs réguliers d’outils d’intelligence artificielle qui souhaitent centraliser leurs usages sans multiplier les abonnements. Créateurs de contenu, freelances, étudiants en marketing ou entrepreneurs y trouveront un environnement complet à coût maîtrisé.
En revanche, si vous utilisez déjà intensivement un abonnement premium spécifique (par exemple uniquement ChatGPT Plus) et que vous êtes satisfait de cet écosystème, le gain sera surtout financier, pas forcément fonctionnel. Pour celles et ceux qui cherchent une porte d’entrée polyvalente et économique dans l’IA avancée, cette offre mérite clairement que vous vous y attardiez tant qu’elle reste disponible
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- L'offre 100 % CANAL+ à seulement 19,99€ pendant 24mois
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- 1To de stockage cloud premium Pcloud à 199€ au lieu de 435€ (-54%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Promo Verisure :-50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète