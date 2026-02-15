Dès la prise en main, la logique est claire : 1min.AI agrège des assistants conversationnels, mais aussi des modules spécialisés. Rédaction d’articles de blog, génération de mots-clés SEO, reformulation, résumés, commentaires LinkedIn ou X, correcteur grammatical… l’arsenal couvre l’essentiel des besoins éditoriaux quotidiens.

La partie visuelle n’est pas en reste avec génération d’images, suppression ou remplacement d’arrière-plan, agrandissement, édition par masque, voire échange de visages. Pour les profils plus avancés, des fonctions audio et vidéo sont également intégrées : synthèse vocale, transcription, résumé YouTube, génération de sous-titres ou conversion texte-vers-vidéo.

Ce positionnement “hub IA” peut séduire les indépendants qui jonglent entre plusieurs outils. À la rédaction de Clubic, nous observons d’ailleurs une tendance forte : les utilisateurs recherchent de plus en plus des plateformes capables de centraliser plusieurs briques d’IA plutôt que de multiplier les interfaces.