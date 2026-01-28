Depuis l’explosion des outils d’intelligence artificielle, les usages se sont fragmentés. ChatGPT pour le texte, Claude pour l’analyse, Midjourney pour la génération d’images, Gemini pour certaines tâches multimodales. Résultat, les utilisateurs jonglent souvent entre plusieurs interfaces, plusieurs abonnements et plusieurs factures.

C’est précisément ce problème que cherche à résoudre 1minAI. Cette plateforme centralise l’accès à plusieurs grands modèles d’IA au sein d’une seule interface, avec une logique simple : un abonnement unique, un crédit mensuel commun et la liberté de choisir l’outil le plus adapté à chaque tâche.

L’offre actuelle propose un abonnement à 22 € à vie, avec 1 000 000 de crédits mensuels, utilisables sur l’ensemble des modèles disponibles. L’accès à vie concerne la plateforme 1minAI elle-même, ce qui signifie que l’utilisateur conserve l’accès au service et à ses évolutions, sans frais supplémentaires côté logiciel.