Multiplier les abonnements aux outils d’IA devient vite coûteux et peu pratique. Avec 1minAI, une seule plateforme permet d’accéder à plusieurs modèles majeurs d’intelligence artificielle, pour 22 € seulement et un million de crédits inclus.
Une plateforme unique pour accéder à plusieurs modèles d’IA
Depuis l’explosion des outils d’intelligence artificielle, les usages se sont fragmentés. ChatGPT pour le texte, Claude pour l’analyse, Midjourney pour la génération d’images, Gemini pour certaines tâches multimodales. Résultat, les utilisateurs jonglent souvent entre plusieurs interfaces, plusieurs abonnements et plusieurs factures.
C’est précisément ce problème que cherche à résoudre 1minAI. Cette plateforme centralise l’accès à plusieurs grands modèles d’IA au sein d’une seule interface, avec une logique simple : un abonnement unique, un crédit mensuel commun et la liberté de choisir l’outil le plus adapté à chaque tâche.
L’offre actuelle propose un abonnement à 22 € à vie, avec 1 000 000 de crédits mensuels, utilisables sur l’ensemble des modèles disponibles. L’accès à vie concerne la plateforme 1minAI elle-même, ce qui signifie que l’utilisateur conserve l’accès au service et à ses évolutions, sans frais supplémentaires côté logiciel.
Ce que permet concrètement 1minAI au quotidien
L’intérêt de 1minAI ne réside pas uniquement dans le nombre de modèles accessibles, mais dans la façon dont ils sont réunis. Depuis une seule interface, il devient possible de passer d’un modèle à un autre sans changer d’outil ni multiplier les comptes.
Cette approche est particulièrement intéressante pour les créateurs de contenus, les professionnels du web, les étudiants ou les indépendants qui utilisent l’IA pour des tâches variées. Rédaction, reformulation, analyse de documents, génération d’images ou brainstorming peuvent être réalisés depuis un seul espace de travail.
Le système de crédits permet de lisser l’usage sur le mois. Avec 1 million de crédits mensuels, la plateforme s’adresse clairement à un usage régulier, voire intensif, sans avoir à surveiller chaque requête comme sur certains abonnements limités.
- Interface moderne.
- Nombreux outils IA.
- Version gratuite disponible.
Une offre limitée particulièrement intéressante face aux abonnements séparés
Aujourd’hui, s’abonner individuellement à plusieurs services d’IA peut rapidement faire grimper la facture. Entre les offres premium de génération de texte, les outils de création visuelle et les modèles spécialisés dans l’analyse, le budget mensuel peut dépasser largement les 30 ou 40 €.
Avec 1minAI, l’approche est différente. Pour 22 € à vie, l’utilisateur accède à une plateforme qui regroupe plusieurs technologies majeures, sans avoir à choisir un seul modèle par défaut. Cette flexibilité permet d’adapter l’outil à chaque besoin, plutôt que d’adapter ses usages aux limites d’un abonnement unique.
Cette logique est aussi intéressante d’un point de vue pratique. Une seule interface, une seule gestion des crédits, un seul espace de travail. Pour beaucoup d’utilisateurs, c’est un gain de temps et de confort non négligeable.
✅ L'avis Clubic : une approche centralisée pertinente pour les utilisateurs intensifs
Avec 1minAI, la promesse est claire. Centraliser l’accès à plusieurs modèles d’IA majeurs dans une seule plateforme, à un prix maîtrisé. L’abonnement à seulement 22 €, assorti d’un million de crédits, positionne l’offre comme une alternative crédible aux abonnements multiples.
L’accès à vie à la plateforme renforce l’intérêt sur le long terme, même si l’utilisation reste soumise au système de crédits mensuels. Pour les utilisateurs qui jonglent déjà entre plusieurs outils d’IA, 1minAI représente une solution pratique, cohérente et potentiellement économique.
FAQ : Tout savoir sur 1minAI
1minAI, c’est quoi exactement ?
1minAI est une plateforme tout-en-un d’intelligence artificielle qui permet d’accéder, depuis une seule interface, à plusieurs modèles d’IA spécialisés. L’objectif est simple : éviter de multiplier les outils et les abonnements en centralisant les usages liés à la rédaction, à l’analyse, à la génération d’images ou au brainstorming.
Concrètement, 1minAI agit comme un hub. L’utilisateur choisit le modèle le plus pertinent selon sa tâche, sans changer d’application ni gérer plusieurs comptes. Cette approche s’adresse aussi bien aux créateurs de contenus qu’aux professionnels, étudiants ou utilisateurs avancés de l’IA.
L’abonnement est-il vraiment à vie ?
Oui, mais avec une nuance importante à bien comprendre. L’accès à vie concerne la plateforme 1minAI elle-même, c’est-à-dire l’interface, ses fonctionnalités et ses évolutions futures. Une fois l’accès acquis, il n’y a pas de frais supplémentaires pour utiliser le logiciel.
En revanche, l’utilisation des modèles d’IA repose sur un système de crédits mensuels. L’offre actuelle inclut 1 000 000 de crédits par mois, renouvelés automatiquement. Cela signifie que l’utilisateur conserve l’accès à la plateforme sur le long terme, tout en disposant chaque mois d’un volume de crédits pour interagir avec les différents modèles intégrés.
Quels sont les modèles d’IA intégrés à 1minAI ?
1minAI donne accès à plusieurs grandes familles de modèles d’intelligence artificielle, couvrant différents usages. On y retrouve notamment :
- Des modèles conversationnels et rédactionnels, utilisés pour la génération de textes, la reformulation, la synthèse ou l’analyse, comme ceux de type ChatGPT ou Claude.
- Des modèles orientés raisonnement et compréhension avancée, adaptés aux tâches complexes, à l’analyse de documents ou à la production de contenus structurés.
- Des modèles multimodaux plus récents, proches de l’approche Gemini, capables de traiter différents types de contenus selon les évolutions de la plateforme.
- Des modèles de génération d’images, inspirés des standards du marché, permettant de créer des visuels à partir de descriptions textuelles.
L’intérêt de 1minAI ne réside pas uniquement dans la liste des modèles, mais dans la possibilité de passer de l’un à l’autre librement, en fonction du besoin, avec un seul système de crédits et une seule interface.
