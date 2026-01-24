Avec 1min.AI, vous accédez à une plateforme d’intelligence artificielle complète, pensée pour créer, rédiger, illustrer, monter et analyser en un temps record. L’offre actuelle permet d’obtenir un accès à vie à toutes les fonctionnalités premium, avec des crédits mensuels généreux et des mises à jour continues.
Trop d’outils IA ? 1min.AI centralise tout en une seule plateforme
L’IA est devenue incontournable, mais multiplier les abonnements à ChatGPT, aux outils de création d’images, de SEO, d’audio ou de vidéo finit par coûter très cher. 1min.AI répond exactement à ce besoin de centralisation en réunissant, dans une seule interface, les meilleurs modèles d’IA du marché.
Grâce à cet abonnement à vie, vous utilisez l’outil sans limite de durée et profitez de mises à jour hebdomadaires, annoncées via une feuille de route publique. Que vous soyez créateur de contenu, freelance, community manager, entrepreneur ou simplement curieux, 1min.AI s’adapte à tous les profils.
Trois bonnes raisons de choisir 1min.AI
- Un abonnement à vie ultra rentable, avec un seul paiement pour un accès permanent et 1 000 000 de crédits renouvelés chaque mois.
- Les meilleurs modèles d’IA réunis, incluant OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral ou encore Cohere, sans changer d’outil.
- Une polyvalence totale, couvrant texte, images, audio, vidéo, documents et SEO depuis une seule plateforme.
Tout ce que vous pouvez faire avec 1min.AI
1min.AI se distingue par la richesse de ses fonctionnalités. Vous pouvez dialoguer avec des assistants basés sur GPT-4o, GPT-4 Turbo, Claude 3, Gemini Pro ou Llama 3, selon vos besoins spécifiques. La création de contenu est au cœur de l’outil, avec des générateurs d’articles de blog, des outils de réécriture, de résumé, de correction grammaticale et de commentaires optimisés pour les réseaux sociaux.
Côté visuel, la plateforme propose des capacités avancées de traitement d’images : génération d’images et d’images 3D, suppression ou remplacement d’arrière-plan, agrandissement, extension, édition de texte intégré à l’image ou encore échange de visages. Pour les documents, vous pouvez discuter avec plusieurs fichiers, résumer ou traduire des PDF et même générer des présentations complètes.
L’audio et la vidéo ne sont pas en reste. 1min.AI permet la synthèse vocale, le clonage de voix, la transcription, la génération de musique, ainsi que la création et l’édition de vidéos à partir de texte ou d’images. Des outils dédiés à YouTube facilitent le résumé, la traduction, la génération de sous-titres et l’analyse de vidéos existantes. Un véritable studio IA centralisé.
Une offre limitée qui change la façon d’investir dans l’IA
Là où la majorité des solutions concurrentes facturent des abonnements mensuels ou annuels coûteux, 1min.AI propose un abonnement à vie à seulement 22 €. Ce plan Pro inclut 1 000 000 de crédits par mois, avec la possibilité d’obtenir jusqu’à 450 000 crédits supplémentaires gratuitement chaque mois.
Ces crédits permettent, par exemple, de générer jusqu’à plus de 800 000 mots, de rechercher près de 2 000 mots-clés SEO, de créer plus de 160 images ou encore de produire plusieurs vidéos mensuelles. À cela s’ajoutent des crédits gratuits obtenus via une simple visite quotidienne de l’application, des avis laissés sur certaines plateformes ou un programme de parrainage particulièrement généreux.
✅ Notre avis sur 1min.AI
1min.AI est l’un des meilleurs bons plans IA actuellement disponibles. Pour un coût dérisoire, vous obtenez un abonnement à vie, des crédits mensuels massifs et l’accès aux modèles d’IA les plus performants du marché. C’est une solution idéale pour celles et ceux qui veulent exploiter pleinement l’IA sans multiplier les abonnements ni exploser leur budget.
Qu’est-ce que 1min.AI exactement ?
1min.AI est une plateforme d’intelligence artificielle tout-en-un qui regroupe, dans une seule interface, les meilleurs modèles d’IA du marché. Elle permet de créer du texte, des images, de l’audio, de la vidéo, d’analyser des documents et d’optimiser le SEO sans multiplier les outils ou les abonnements.
L’abonnement 1min.AI est-il vraiment à vie ?
Oui, il s’agit bien d’un abonnement à vie. Un seul paiement suffit pour accéder définitivement à la plateforme, sans frais mensuels ou annuels cachés. Toutes les mises à jour futures et nouvelles fonctionnalités sont incluses.
Quels modèles d’IA sont inclus dans 1min.AI ?
1min.AI donne accès à de nombreux modèles premium, dont GPT-4o, GPT-4 Turbo et GPT-3.5 (OpenAI), Claude 3 Opus, Sonnet et Haiku (Anthropic), Gemini Pro (Google), Llama 3 (Meta), Mistral AI et Cohere. L’utilisateur peut choisir le modèle le plus adapté à chaque tâche.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.