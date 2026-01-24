1min.AI se distingue par la richesse de ses fonctionnalités. Vous pouvez dialoguer avec des assistants basés sur GPT-4o, GPT-4 Turbo, Claude 3, Gemini Pro ou Llama 3, selon vos besoins spécifiques. La création de contenu est au cœur de l’outil, avec des générateurs d’articles de blog, des outils de réécriture, de résumé, de correction grammaticale et de commentaires optimisés pour les réseaux sociaux.

Côté visuel, la plateforme propose des capacités avancées de traitement d’images : génération d’images et d’images 3D, suppression ou remplacement d’arrière-plan, agrandissement, extension, édition de texte intégré à l’image ou encore échange de visages. Pour les documents, vous pouvez discuter avec plusieurs fichiers, résumer ou traduire des PDF et même générer des présentations complètes.

L’audio et la vidéo ne sont pas en reste. 1min.AI permet la synthèse vocale, le clonage de voix, la transcription, la génération de musique, ainsi que la création et l’édition de vidéos à partir de texte ou d’images. Des outils dédiés à YouTube facilitent le résumé, la traduction, la génération de sous-titres et l’analyse de vidéos existantes. Un véritable studio IA centralisé.