Multiplier les abonnements IA devient rapidement coûteux. Entre un outil de génération de texte, un service de création d’images et une solution de transcription audio, la facture mensuelle peut grimper en flèche.

Dans ce contexte, une licence à vie à 34 € attire naturellement l’attention. 1min.AI inclut 1 000 000 de crédits par mois dans son plan Pro, avec en plus la possibilité d’obtenir jusqu’à 450 000 crédits supplémentaires gratuitement selon certaines conditions. L’intérêt ici ne repose pas uniquement sur le prix d’appel, mais sur la centralisation : une seule interface pour piloter plusieurs modèles et usages.