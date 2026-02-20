1min.AI centralise GPT‑4o, Claude 3, Gemini, Llama 3 et d’autres modèles majeurs dans une seule interface, avec un abonnement Pro à vie à 21,23 € par mois avec 1 000 000 crédits par mois.
1min.AI vise à simplifier l’IA au quotidien en regroupant plusieurs modèles avancés (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral, Cohere…) dans un seul outil, accessible sur ordinateur comme sur mobile. En 2026, où les modèles évoluent très vite, le gros attrait de cette offre réside dans sa formule “lifetime” Pro : tu payes une fois, tu profites ensuite des mises à jour et des nouveaux modèles sans réabonnement mensuel. C’est typiquement le genre de deal qui parle aux freelances, créateurs de contenu et petites entreprises qui veulent sécuriser un coût IA stable tout en restant à jour technologiquement.
L'essentiel de l'offre 1minAI :
- Offre : 1min.AI Pro Plan, abonnement à vie
- Prix de base : 198,97 €
- Prix en promo : 21,23 € soit environ ‑89%
- Crédits mensuels : 1 000 000 crédits incluant l’accès aux modèles IA, avec jusqu’à 450 000 crédits supplémentaires
Pourquoi choisir 1min.AI en 2026 ?
1min.AI se distingue surtout par son approche multi‑modèles : GPT‑4o, GPT‑4 Turbo, GPT‑3.5, Claude 3 (Opus, Sonnet, Haiku), Gemini Pro 1.5, Llama 3, Mistral ou encore Cohere sont accessibles au sein d’une seule interface. Tu peux ainsi basculer d’un modèle à l’autre selon la tâche (rédaction longue, code, résumés, créativité, etc.) sans jongler entre plusieurs comptes et facturations.
L’offre Pro “lifetime” inclut 1 000 000 crédits par mois, plus jusqu’à 450 000 crédits supplémentaires si tu te connectes chaque jour (15 000 crédits quotidiens). C’est largement suffisant pour un usage régulier à intensif : génération de textes, images, traitement de PDF, transcriptions, voire quelques vidéos par mois. En face, un abonnement mensuel à un seul gros modèle peut vite dépasser le prix proposé ici sur l’année.
Autre point fort : les usages sont variés. Tu trouves à la fois de la rédaction (articles, posts, SEO), des outils PDF (chat, résumé, traduction), de la génération/retouche d’images, du texte‑vers‑parole, de la transcription audio, de la génération musicale, de la vidéo IA (text‑to‑video, face swap), et de la gestion de sous‑titres pour YouTube. Cela en fait un vrai couteau suisse plutôt qu’un simple “chatbot”.
Les points forts et les limites de 1min.AI
Parce qu’un bon plan ne vaut que s’il est clair sur ce qu’il apporte… et sur ce qu’il peut frustrer, voici les atouts et les bémols de 1min.AI en un seul bloc pour t’aider à décider rapidement.
- Interface moderne.
- Nombreux outils IA.
- Version gratuite disponible.
✅ Les points forts
- Un seul hub pour plusieurs IA majeures : accès centralisé aux modèles d’OpenAI (GPT‑4o, GPT‑4 Turbo, GPT‑3.5), Anthropic (Claude 3), Google (Gemini Pro 1.5), Meta (Llama 3), Mistral, Cohere et d’autres, sans multiplier les comptes ni les factures.
- Crédits mensuels très généreux : 1 000 000 crédits par mois inclus, avec jusqu’à 450 000 crédits supplémentaires si tu te connectes chaque jour, suffisant pour un usage soutenu (texte, images, audio, vidéo, PDF…)
- Véritable boîte à outils IA : rédaction, SEO, traitement de PDF, génération et retouche d’images, texte‑vers‑parole, transcription, musique générative, vidéo IA, sous‑titres et traductions YouTube, le tout dans une seule interface
- Multi‑plateforme : utilisation possible sur le web, via une extension Chrome, ainsi que sur iPhone, iPad, Android, Mac et Windows, pratique pour alterner entre desktop et mobile
- Retours utilisateurs rassurants : plus de 100 000 utilisateurs, une note autour de 4,8/5 et plusieurs centaines d’avis vérifiés qui soulignent la qualité globale du service et le bon rapport valeur/prix.
❌ Les limites
- Logique de crédits à surveiller : certains usages très gourmands (images et surtout vidéo) peuvent consommer beaucoup de crédits par demande, ce qui peut limiter les plus gros créatifs si tout passe par 1min.AI
- Expérience mobile encore perfectible : quelques avis signalent des bugs, notamment côté Android, signe que toutes les apps ne sont pas encore au niveau d’un produit ultra‑mature
- Pas d’illimité “caché” : une fois ton quota mensuel consommé, tu dois attendre le reset ou compter sur les bonus, là où certains abonnements IA ailleurs tolèrent davantage de dépassements
- Achat définitif après activation : le remboursement n’est possible qu’en crédit boutique et uniquement tant que le code n’a pas été activé, ce qui laisse peu de marge de manœuvre une fois la licence utilisée.
Concrètement, pour qui c’est une bonne affaire ?
Tout le monde n’a pas besoin d’un pass “à vie” pour l’IA, et c’est surtout l’intensité de ton usage qui va faire la différence. Dans cette section, on regarde précisément quels profils profitent vraiment de 1min.AI, et pour qui il vaut mieux rester sur une solution plus simple ou gratuite.
Freelances, agences et consultants qui produisent beaucoup de textes (articles, posts réseaux sociaux, scripts vidéo, rapports clients) et ont besoin d’un flux régulier de contenus assistés par IA.
Créateurs de contenu (YouTube, TikTok, podcasts) qui combinent script, transcription, résumé de vidéos YouTube, génération de voix off, musique et visuels.
TPE/PME qui veulent centraliser leurs usages IA (marketing, support, traduction, documentation interne) sans multiplier les abonnements et les outils.
Curieux et power users de l’IA qui aiment tester et comparer les modèles entre eux sans se battre avec 10 interfaces et factures différentes.
Si tu n’utilises l’IA que pour quelques traductions ou reformulations mensuelles, l’offre est moins cruciale : un plan gratuit ou très basique ailleurs pourra suffire.
FAQ - Tout savoir sur 1minAI
La plateforme couvre énormément de cas d’usage, et l’offre “lifetime” soulève forcément des questions pratiques avant de passer à la caisse. Voici une FAQ rapide pour éclaircir les points clés : crédits, durée réelle de l’accès, mises à jour, limites techniques et conditions d’achat.
L’accès “lifetime” couvre‑t‑il les futures mises à jour ?
Oui, l’offre Pro à vie inclut l’accès permanent à la plateforme ainsi qu’aux mises à jour et ajouts de modèles prévus sur la roadmap publique.
Que représentent 1 000 000 crédits par mois en pratique ?
La page de l’offre donne en exemple jusqu’à environ 805 555 mots générés, plus des recherches de mots‑clés SEO, des images, des vidéos, du texte‑vers‑parole, de la transcription et de l’upscaling, dans la limite des crédits.
Comment obtenir les 450 000 crédits supplémentaires ?
Ces crédits bonus sont accordés via une connexion quotidienne à l’application (15 000 crédits par jour), ce qui incite à utiliser régulièrement la plateforme.
Peut‑on basculer facilement entre GPT‑4o, Claude 3, Gemini, etc. ?
Oui, la plateforme repose sur des “assistants” pouvant être alimentés par différents modèles ; tu peux donc choisir le moteur pour chaque tâche et comparer les réponses.
Que se passe‑t‑il une fois le quota de crédits épuisé ?
Une fois les crédits mensuels utilisés, il faut attendre le mois suivant pour le reset ou bénéficier des crédits gagnés via les actions prévues (connexion quotidienne, etc.).
L’achat est‑il annulable ?
Tu peux obtenir un remboursement sous forme de crédit boutique tant que ton code n’a pas été activé et dans un délai de 30 jours ; après activation, la vente est définitive.