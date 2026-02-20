Tout le monde n’a pas besoin d’un pass “à vie” pour l’IA, et c’est surtout l’intensité de ton usage qui va faire la différence. Dans cette section, on regarde précisément quels profils profitent vraiment de 1min.AI, et pour qui il vaut mieux rester sur une solution plus simple ou gratuite.

Freelances, agences et consultants qui produisent beaucoup de textes (articles, posts réseaux sociaux, scripts vidéo, rapports clients) et ont besoin d’un flux régulier de contenus assistés par IA.

Créateurs de contenu (YouTube, TikTok, podcasts) qui combinent script, transcription, résumé de vidéos YouTube, génération de voix off, musique et visuels.

TPE/PME qui veulent centraliser leurs usages IA (marketing, support, traduction, documentation interne) sans multiplier les abonnements et les outils.

Curieux et power users de l’IA qui aiment tester et comparer les modèles entre eux sans se battre avec 10 interfaces et factures différentes.

Si tu n’utilises l’IA que pour quelques traductions ou reformulations mensuelles, l’offre est moins cruciale : un plan gratuit ou très basique ailleurs pourra suffire.