Netflix pour les séries, HBO pour les nouveautés chocs, Apple TV+ pour les exclusivités, Paramount+ pour la nostalgie… Depuis quelques années, on se retrouve facilement avec quatre ou cinq abonnements différents. Individuellement, chacun paraît abordable. Ensemble, ils pèsent lourd sur le compte à la fin du mois.

C’est précisément ce problème que RAT+ de Canal+ vient résoudre pour les moins de 26 ans. L’idée est simple : regrouper dans une seule offre les plateformes que l’on utilise réellement, et surtout ramener le tout sous la barre des 20 € par mois.