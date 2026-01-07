Moins de 26 ans et gros consommateur de séries et films ? Canal+ lance RAT+, une offre à 19,99 € par mois au lieu de 34,99 €, qui inclut Canal+ mais aussi Netflix, HBO Max, Paramount+ et Apple TV+. Un condensé de plateformes pour un prix que l’on n’espérait plus.
Quand on additionne les abonnements, on comprend vite où part son budget
Netflix pour les séries, HBO pour les nouveautés chocs, Apple TV+ pour les exclusivités, Paramount+ pour la nostalgie… Depuis quelques années, on se retrouve facilement avec quatre ou cinq abonnements différents. Individuellement, chacun paraît abordable. Ensemble, ils pèsent lourd sur le compte à la fin du mois.
C’est précisément ce problème que RAT+ de Canal+ vient résoudre pour les moins de 26 ans. L’idée est simple : regrouper dans une seule offre les plateformes que l’on utilise réellement, et surtout ramener le tout sous la barre des 20 € par mois.
Netflix, HBO Max, Apple TV+, Paramount+ et Canal+ dans la même formule
C’est ce qui fait la force de l’abonnement. RAT+ ne se contente pas de Canal+. Cet abonnement inclut également :
- Netflix
- Apple TV+
- Cine+ OCS
- HBO Max
- Paramount+
- Insomnia
Cela correspond tout simplement à la majorité des séries et films dont tout le monde parle en ce moment. On retrouve les productions originales Canal+, les blockbusters récents, les séries HBO cultes, les nouveautés Netflix, les films Apple TV+ primés et le catalogue Paramount riche en licences. D’un point de vue contenu, difficile de faire plus complet à ce tarif.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Moins de 26 ans : un public ultra connecté, logiquement privilégié
Cette réduction à 19,99 € au lieu de 34,99 € est réservée aux moins de 26 ans. Et ce n’est pas un hasard. C’est la tranche d’âge qui consomme le plus de streaming mais qui dispose souvent du budget le plus serré.
Étudiants, jeunes actifs, colocations, logements étudiants… C’est exactement le type d’offre qui permet de profiter du même catalogue que tout le monde, mais sans devoir choisir entre deux plateformes faute de moyens.
Un seul abonnement, un seul paiement, beaucoup moins de prise de tête
Un autre avantage est très concret : fini la jungle des abonnements. Plus besoin de se souvenir qui paie quoi en coloc, quel service se renouvelle quand, ou quelle plateforme on doit annuler pour une autre.
Avec RAT+, tout est regroupé au même endroit. Un seul compte, un seul tarif, et l’accès direct à l’essentiel du streaming actuel. On gagne de l’argent… mais aussi de la clarté.
✅ Avis Clubic : l’offre streaming la plus complète sous la barre des 20 € quand on a moins de 26 ans
Du côté de la rédaction, RAT+ de Canal+ s’impose clairement comme l’une des meilleures offres pour les moins de 26 ans. Elle concentre quasiment toutes les plateformes incontournables dans une seule formule, pour un prix qui devient enfin raisonnable.
Si vous en avez assez de cumuler quatre abonnements, ou si vous cherchez une offre unique pour tout regarder sans exploser votre budget, RAT+ coche pratiquement toutes les cases.
Le groupe français Canal+ diffuse ses contenus via le service de SVoD MyCanal. Ce dernier propose un large choix de séries, films, documentaires, etc. Ses fonctionnalités sont variées : multi-live, recommandations, partage d'opinions, grille TV, liste de favoris, téléchargement de vidéos et bien d'autres. Canal+ est disponible en ligne et sur une grande variété de dispositifs (ordinateur, tablette, smartphone, consoles, Smart TV, etc.)
- Des films récents en première diffusion.
- Apple TV+ intégré.
- Des formules avec Netflix, OCS, Paramount+, Max...
- Une interface bien pensée, intuitive...
- Peu de contenus 4K.
- Un prix plus élevé que la concurrence.
- Assez peu de productions exclusives.
- ... mais sujette à quelques bugs
