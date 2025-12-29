Quand on a moins de 26 ans, on veut du cinéma, des séries, du sport… mais pas une facture d’abonnement qui fait mal à la fin du mois. Avec RAT+ à 19,99 € au lieu de 34,99 €, Canal+ regroupe Canal+, Netflix, HBO Max, Paramount+ et Apple TV+ pour moins de 20 €. Et là, forcément, ça fait réfléchir.
Quand on additionne ses abonnements et qu’on se dit que ça commence à faire beaucoup
Ça commence souvent par une discussion entre amis. « Tu es sur quelle plateforme pour cette série ? ». Et là, on se rend compte qu’on en cumule trois, quatre, parfois plus. Un peu ici pour un film, un peu là pour une série que tout le monde regarde, un autre service pour le sport.
Le résultat est simple : un budget mensuel qui s’envole, surtout quand on est étudiant ou jeune actif. On jongle entre abonnements, périodes d’essai, partages, résiliations. On suit les promotions, on met des rappels, on oublie parfois d’annuler à temps.
Et puis on tombe sur RAT+ de Canal+ pour les moins de 26 ans, et on se dit qu’il y a peut-être plus simple.
Une offre pensée pour ceux qui veulent tout suivre… sans se priver
RAT+, c’est un peu la réponse à cette accumulation. Au lieu d’empiler les abonnements, Canal+ regroupe dans une seule offre :
- Canal+ et ses créations originales
- Netflix
- HBO Max
- Paramount+
- Apple TV+
Le tout à 19,99 € par mois au lieu de 34,99 €, réservé aux moins de 26 ans.
Pas besoin de courir après la bonne promo du moment : tout est là, au même endroit, avec un seul paiement. Et pour une fois, ce sont les jeunes qui ont la meilleure version.
Moins de 20 € par mois : un prix qui change réellement la donne
Le seuil psychologique est important. À 34,99 €, RAT+ est une offre premium.
À 19,99 € pour les moins de 26 ans, elle devient accessible, parfois moins chère que deux abonnements pris séparément.
Quand on regarde le cumul sur un mois ou sur une année, la différence est nette, surtout avec un budget d’étudiant ou de premier emploi. Cela permet de profiter pleinement des contenus sans pour autant tirer un trait sur le reste.
Ce que cette offre Rat+ change vraiment dans la vie quotidienne
Concrètement, cela veut dire que la question « où est cette série ? » disparaît presque. Que ce soit la prochaine série événement, un film primé, un grand classique du cinéma ou une production Canal+, on a accès à l’essentiel des plateformes majeures.
C’est aussi pouvoir suivre :
- la création française sur Canal+
- les grands films récents
- les séries cultes et nouveautés HBO
- les exclus Netflix dont tout le monde parle
- les productions Apple TV+ qui raflent des récompenses
Sans avoir à multiplier les comptes ou à arbitrer entre « je garde celle-ci ou je résilie celle-là ».
✅ Avis Clubic : une offre qui coche beaucoup de cases
Du côté de la rédaction, RAT+ à 19,99 € par mois pour les moins de 26 ans a tout d’un très bon plan streaming. Ce que l’on apprécie particulièrement, c’est l’équilibre entre :
- la richesse des contenus
- la simplicité d’une offre unique
- le prix réellement attractif pour cette tranche d’âge
En regroupant Canal+, Netflix, HBO Max, Paramount+ et Apple TV+ pour moins de 20 €, Canal+ réussit à proposer une formule qui a du sens, surtout si l’on était déjà abonné à au moins deux de ces services.
C’est l’une des offres les plus complètes du moment pour les moins de 26 ans, et probablement l’une des plus pertinentes si l’on veut tout suivre sans exploser son budget.
