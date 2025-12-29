Ça commence souvent par une discussion entre amis. « Tu es sur quelle plateforme pour cette série ? ». Et là, on se rend compte qu’on en cumule trois, quatre, parfois plus. Un peu ici pour un film, un peu là pour une série que tout le monde regarde, un autre service pour le sport.

Le résultat est simple : un budget mensuel qui s’envole, surtout quand on est étudiant ou jeune actif. On jongle entre abonnements, périodes d’essai, partages, résiliations. On suit les promotions, on met des rappels, on oublie parfois d’annuler à temps.

Et puis on tombe sur RAT+ de Canal+ pour les moins de 26 ans, et on se dit qu’il y a peut-être plus simple.