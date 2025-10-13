Il ne vous reste plus que quelques heures profiter de l'offre RAT+, spécialement destinée aux moins de 26 ans. Pour seulement 19,99 €/mois sans engagement, vous avez accès à des packs “Ciné Séries” ou “Sport” alliant streaming et divertissements premium. Mais attention : cette offre promotionnelle est valable seulement jusqu'au 15 octobre à minuit !
Ce que propose RAT+ pour les fans de streaming
Il vous reste encore un peu de temps pour profiter de l'offre Canal+ destinée aux petits budgets. Pour limiter la facture des étudiants et jeunes actifs , Canal+ propose son offre RAT+ à seulement 19,99€/mois, sans engagement, exclusivement pour les moins de 26 ans, jusqu'au 15 octobre 2025.
Deux options vous sont proposées :
- RAT+ Ciné Séries : combine Canal+ avec les catalogues de Netflix (Standard avec pub), Apple TV+, Paramount+, OCS, Max (HBO) et Ciné+.
- RAT+ Sport : une option pour les amateurs de sport, couvrant Ligue 1, Champions League, Formule 1, rugby, tennis, etc.
Tout cela accessible sur vos appareils habituels – smartphone, TV connectée, PC – via l'application myCANAL, notée 9/10 dans son test sur Clubic. L’un des gros points forts : pas de durée d’engagement. Vous pouvez souscrire, annuler ou modifier sans contrainte.
Pourquoi il faut agir maintenant pour en profiter
L'automne marque le lancement de nombreux contenus exclusifs, mais les prix réduits ne durent pas toujours. En optant dès aujourd’hui pour RAT+, vous vous assurez des mois de divertissement à prix doux, au moment où les soirées entre cours ou après le travail prennent de l’importance.
Ne remettez pas à plus tard : l’offre pourrait changer bientôt — mieux vaut la verrouiller tant qu’elle est active.
RAT+ offre une solution compacte pour les moins de 26 ans qui veulent l’essentiel du streaming et du sport, sans se ruiner ni s’enchaîner. L’équation “contenu premium + flexibilité + tarif réduit” fonctionne bien pour cette cible. Un regret ? Qu’il faille surveiller la date de fin de validité.