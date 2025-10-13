Il vous reste encore un peu de temps pour profiter de l'offre Canal+ destinée aux petits budgets. Pour limiter la facture des étudiants et jeunes actifs , Canal+ propose son offre RAT+ à seulement 19,99€/mois, sans engagement, exclusivement pour les moins de 26 ans, jusqu'au 15 octobre 2025.

Deux options vous sont proposées :

RAT+ Ciné Séries : combine Canal+ avec les catalogues de Netflix (Standard avec pub), Apple TV+, Paramount+, OCS, Max (HBO) et Ciné+.

: combine Canal+ avec les catalogues de Netflix (Standard avec pub), Apple TV+, Paramount+, OCS, Max (HBO) et Ciné+. RAT+ Sport : une option pour les amateurs de sport, couvrant Ligue 1, Champions League, Formule 1, rugby, tennis, etc.

Tout cela accessible sur vos appareils habituels – smartphone, TV connectée, PC – via l'application myCANAL, notée 9/10 dans son test sur Clubic. L’un des gros points forts : pas de durée d’engagement. Vous pouvez souscrire, annuler ou modifier sans contrainte.