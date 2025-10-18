Bonne nouvelle pour les moins de 26 ans : l’offre RAT+ de Canal+ fait son grand retour pour la fin d’année ! Ce pack ultra complet, qui regroupe Canal+, Netflix, HBO Max, Apple TV+, Paramount+ et bien d’autres, est à nouveau disponible à 19,99 €/mois sans engagement.
Mais attention : cette offre spéciale ne sera accessible que jusqu’au 19 novembre 2025. Après cette date, il sera trop tard pour en profiter.
Le meilleur du streaming réuni dans une seule offre
Avec RAT+ Ciné Séries, Canal+ propose un accès inédit à un ensemble de plateformes qu’il est rare de voir regroupées dans un seul abonnement :
- Canal+ et ses créations originales exclusives,
- Netflix (formule Standard avec pub) pour vos séries et films incontournables,
- Apple TV+, avec ses séries saluées par la critique (Severance, Silo, Ted Lasso),
- HBO Max, qui diffuse les plus grandes productions HBO (House of the Dragon, The Last of Us),
- Paramount+ et Ciné+, pour un catalogue cinéma complet.
C’est tout le meilleur du streaming, concentré dans une seule formule à prix doux.
Sans engagement, pour une liberté totale
Contrairement à un abonnement classique, RAT+ est sans engagement : vous pouvez souscrire, suspendre ou résilier quand vous le souhaitez. Accessible depuis l’application myCanal, le service fonctionne sur tous vos appareils : smartphone, tablette, ordinateur, Smart TV, console…
C’est l’offre parfaite pour les étudiants et jeunes actifs qui veulent profiter d’un large catalogue sans multiplier les abonnements ni se ruiner.
Parce que cette offre ne revient qu’à certaines périodes de l’année — et toujours pour une durée limitée. En la souscrivant avant le 19 novembre 2025, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel de 19,99 €/mois, contre plus de 34,99 € si vous cumuliez séparément tous les services inclus.
C’est aussi le bon moment pour préparer les soirées automnales : nouvelles saisons de séries, films à succès et contenus exclusifs sont déjà disponibles sur les plateformes incluses.