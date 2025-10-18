Avec RAT+ Ciné Séries, Canal+ propose un accès inédit à un ensemble de plateformes qu’il est rare de voir regroupées dans un seul abonnement :

Canal+ et ses créations originales exclusives,

Netflix (formule Standard avec pub) pour vos séries et films incontournables,

Apple TV+ , avec ses séries saluées par la critique (Severance, Silo, Ted Lasso),

HBO Max , qui diffuse les plus grandes productions HBO (House of the Dragon, The Last of Us),

Paramount+ et Ciné+, pour un catalogue cinéma complet.

C’est tout le meilleur du streaming, concentré dans une seule formule à prix doux.