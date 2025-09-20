Les fans de football ne voudront pas manquer cette nouvelle journée de Premier League. Samedi, Liverpool affronte Everton dès 13h30, avant une série de matchs à 16h00, dont Brighton – Tottenham, Wolves – Leeds et West Ham – Crystal Palace. Le choc de la journée opposera Manchester United à Chelsea à 18h30. Fulham – Brentford viendra clôturer le programme du samedi à 21h00.



Dimanche, place aux chocs avec Bournemouth – Newcastle et Sunderland – Aston Villa à 15h00, avant un final très attendu : Arsenal – Manchester City à 17h30. Autant de rendez-vous disponibles en direct avec l’abonnement CANAL+ RAT+ SPORT, réservé aux moins de 26 ans.