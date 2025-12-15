Avec CANAL+ La CHAÎNE* à 15,99 € par mois, l’approche change. L’offre va droit au but : la chaîne CANAL+ en direct, ses films, ses séries, ses documentaires, ses émissions, ses grands événements sportifs, et un replay courte durée. Rien de plus. Rien de moins.

Pour ceux qui voulaient retrouver la simplicité d’un abonnement clair et sans engagement, cette offre tombe à point nommé.