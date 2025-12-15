CANAL+ lance une nouvelle offre plus simple et plus accessible à 15,99 € par mois, sans engagement. Une manière plus directe de profiter de la chaîne.
Retrouvez les dernières sorties cinéma et séries, les grands évènements sportifs comme le top match du mercredi de l’UEFA Champions League, deux matchs par journée de TOP 14, jusqu’à 2 matchs par journée de Premier League, tous les Grands Prix ™ de Formule 1® et de Moto GP ™ (hors essais et qualifications), et les émissions et programmes du moment de la chaîne CANAL+.
Cinéma & séries du moment, et tout le sport de la chaîne
Avec CANAL+ La CHAÎNE* à 15,99 € par mois, l’approche change. L’offre va droit au but : la chaîne CANAL+ en direct, ses films, ses séries, ses documentaires, ses émissions, ses grands événements sportifs, et un replay courte durée. Rien de plus. Rien de moins.
Pour ceux qui voulaient retrouver la simplicité d’un abonnement clair et sans engagement, cette offre tombe à point nommé.
Les dernières sorties cinéma et séries directement à la maison
CANAL+ reste l’une des rares chaînes françaises capables de proposer rapidement les grandes sorties cinéma de l’année. Blockbusters, films primés, cinéma français, cinéma international. C’est aussi la maison de créations originales fortes, souvent parmi les plus commentées du moment.
Avec cette offre, on retrouve cette promesse. Pas de plateforme éclatée, pas d’options à activer. On allume, on regarde, on se met à jour sur les dernières nouveautés. La chaîne redevient ce qu’elle a toujours été : un rendez vous de cinéma et de séries, accessible en un instant.
Le sport en direct, au rythme des grands événements
Cette nouvelle offre vous permet de regarder le top match du mercredi de l’UEFA Champions League, deux matchs de TOP 14 par journée, jusqu’à deux matchs de Premier League par journée, ainsi que l’intégralité des Grands Prix ™ de Formule 1® et de Moto GP ™ hors essais et qualifications.
Une manière simple de suivre les grands événements sans multiplier les abonnements sportifs.
Une offre pensée pour ceux qui veulent un abonnement clair
Cette formule s’adresse à ceux qui aiment la chaîne, son ton, son identité, son cinéma, ses séries, ses rendez vous sportifs, mais qui n’ont pas besoin des bouquets complets. Ceux qui regardent seul, ceux qui veulent un abonnement léger, ceux qui privilégient la simplicité.
Une chaîne, un prix, un accès en direct, un replay courte durée avec un peu plus de publicité.
Le confort de regarder en toute flexibilité
15,99 € par mois, avec abonnement mensuel*, cela signifie que l’on peut s’abonner pour un mois, pour une saison sportive, pour la sortie d’une série... Une flexibilité qui correspond beaucoup mieux aux usages actuels.
Pour certains, cette formule deviendra un abonnement sur le long terme. Pour d’autres, un rendez-vous ponctuel selon les envies ou les événements.
✅ Notre avis sur cette nouvelle offre CANAL+
CANAL+ La CHAÎNE à 15,99 € par mois, c’est une manière simple et moderne de revenir au cœur de CANAL+. Une seule chaîne, les nouveautés cinéma et séries, les grands événements sportifs, les émissions emblématiques, tout cela dans une offre claire et accessible.
Pour ceux qui veulent profiter de l’essentiel sans se perdre dans les options, pour ceux qui aiment le direct, pour ceux qui veulent un abonnement flexible et maîtrisé, c’est aujourd’hui l’une des propositions les plus intelligentes du moment.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
*Offre CANAL+ LA CHAÎNE avec abonnement mensuel valable en France métropolitaine du 1er décembre 2025 au 19 janvier 2026 et soumise à conditions. Accès au direct et au replay courte durée de la chaine CANAL+ avec publicité. Modalités sur boutique.canalplus.com