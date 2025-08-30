CANAL+ propose une offre exceptionnelle réservée aux moins de 26 ans : pour seulement 19,99 €/mois, profitez d’un accès complet à l’univers du cinéma, des séries et même du sport, sans engagement et sur tous vos écrans.
Tout le meilleur du divertissement pour la rentrée
À la rentrée, on cherche souvent à optimiser son budget tout en continuant à profiter du meilleur du divertissement. CANAL+ frappe fort avec son offre RAT+ Jeunes (-26 ans) : pour 19,99 €/mois, vous accédez à un bouquet incomparable de contenus, avec deux formules au choix selon vos envies :
- RAT+ Ciné Séries : tout le cinéma et les séries de CANAL+, mais aussi Netflix, Apple TV+, Paramount+, HBO Max, OCS et CINÉ+. Un catalogue immense pour ne plus jamais manquer une sortie majeure.
- RAT+ Sport : pour vibrer avec beIN Sports, CANAL+ Sport, CANAL+ Foot et Eurosport, afin de suivre en direct les plus grandes compétitions et championnats.
Les 3 points forts de l’offre RAT + de Canal +
- 19,99 €/mois seulement : un prix imbattable pour un tel contenu.
- Deux formules au choix : cinéma & séries ou sport.
- Sans engagement : liberté totale, résiliation à tout moment.
L’abonnement flexible et complet pour les -26 ans
Ce qui distingue CANAL+ RAT+, c’est la richesse de son catalogue et la flexibilité offerte aux abonnés de moins de 26 ans. Les amateurs de séries retrouveront toutes les exclusivités HBO, Netflix ou Apple TV+, tandis que les fans de sport pourront suivre la Ligue 1, la Ligue des Champions, Roland-Garros ou encore la Formule 1.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
De plus, cette offre est 100 % sans engagement : vous pouvez changer ou résilier quand vous le souhaitez, sans frais cachés. Une liberté rare sur le marché de la SVOD et des chaînes premium.
Un divertissement accessible partout
L’abonnement est disponible sur la plupart des écrans connectés : smartphones, tablettes, ordinateurs, consoles, Apple TV, Android TV, Fire TV, Smart TV Samsung, Sony, LG, Hisense ou encore Philips. Que vous soyez étudiant, jeune actif ou en colocation, vous pouvez profiter de vos programmes partout et à tout moment.
✅ Notre avis sur l'offre RAT +
Avec son offre RAT+ Jeunes (-26 ans) à 19,99 €/mois sans engagement, CANAL+ propose l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment. Que vous soyez passionné de sport ou accro aux séries et aux films, vous avez enfin accès à un bouquet premium complet, adapté à vos envies et à votre budget.