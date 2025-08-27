Sur le papier, RAT+ rivalise avec les plateformes de streaming les plus complètes — l’idée d’avoir tout (ou presque) pour moins de 20 € est alléchante. Mais d’autres services comme Netflix, Disney+ ou Apple TV+ proposent parfois des promos similaires, sans limitation d’âge. De plus, des passes spécifiques (cinéma, sport...) sont parfois proposés seuls, comme chez DAZN ou Eurosport, selon l’usage que vous en faites.

RAT+ se démarque principalement par son audience ciblée (les jeunes) et l’impression d’une offre « tout-en-un », mais il convient de vérifier si vous regardez vraiment l’ensemble de ces contenus ou si vous ne seriez pas mieux avec une formule plus ciblée.