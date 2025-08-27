La rentrée est souvent synonyme de réduction des dépenses, et Canal+ répond avec son offre RAT+, destinée aux 18–25 ans, permet d’accéder à Canal+ et une dizaine de plateformes (Netflix, Disney+, MAX, OCS, Paramount+, etc.) pour seulement 19,99 €/mois. Une offre particulièrement alléchante, mais mérite-t-elle autant d’engouement ?
Avec l’explosion des plateformes, les offres groupées peuvent sembler économiques au début… mais la multiplication des contenus exclusifs pousse souvent à s’abonner à plus d’un service.
RAT+ face à la concurrence : attention aux détails
Sur le papier, RAT+ rivalise avec les plateformes de streaming les plus complètes — l’idée d’avoir tout (ou presque) pour moins de 20 € est alléchante. Mais d’autres services comme Netflix, Disney+ ou Apple TV+ proposent parfois des promos similaires, sans limitation d’âge. De plus, des passes spécifiques (cinéma, sport...) sont parfois proposés seuls, comme chez DAZN ou Eurosport, selon l’usage que vous en faites.
RAT+ se démarque principalement par son audience ciblée (les jeunes) et l’impression d’une offre « tout-en-un », mais il convient de vérifier si vous regardez vraiment l’ensemble de ces contenus ou si vous ne seriez pas mieux avec une formule plus ciblée.
Pourquoi Clubic recommande RAT+ ?
- Pas d’engagement : un vrai plus si vos habitudes changent ou si vous estimez l’offre trop chère dans quelques mois. Tout se gère depuis l’application myCANAL .
- Accès multi-écrans : compatible avec les téléviseurs, tablettes, consoles et plus encore, donc flexible selon votre équipement
- Deux formules possibles : “Ciné Séries” ou “Sport”, à choisir selon vos priorités de divertissement
Pour qui Rat+ est-elle vraiment une offre pertinente ?
L'offre d'agrégation de plateformes de streaming de Canal+ s'adresse en particulier :
Étudiants et jeunes actifs, souhaitant maximiser leur budget loisirs tout en ayant un accès large à films, séries et sport.
- Ceux et celles qui veulent profiter d’un service sans engagement et testable au mois.
- Utilisateurs déjà familiers avec l’écosystème Canal+ et l’interface de myCANAL.
En revanche, si vous utilisez principalement Netflix ou Disney+ de façon régulière, l’offre pourrait s'avérer redondante. De même, si vous préférez l’intégralité du sport ou des contenus cinéma très récents, vérifier l’éventail précis de contenus inclus, ou envisager un abonnement dédié, pourrait être préférable.
Si vous avez moins de 26 ans et que vous souhaitez tout regarder pour pas cher ? RAT+ propose Canal+, Netflix, Disney+, MAX, OCS, Paramount+… pour seulement 19,99 €/mois, sans engagement. Idéal pour les gros consommateurs de streaming qui veulent tout avoir sous la main. Mais si vous vous limitez à un ou deux services, mieux vaut vérifier si ce « tout-en-un » vaut vraiment le coup.