À force d’entendre parler des nouvelles séries à la mode ou des sorties cinéma incontournables, on finit par s’abonner à une plateforme, puis à une autre, puis encore une autre. Rapidement, une seule ligne sur votre relevé bancaire peut rassembler trois abonnements, voire quatre ou cinq. Et au final, on s’offre beaucoup de contenu… mais aussi une addition qui devient difficile à justifier.

D’un autre côté, il faut reconnaître que chaque service a ses exclusivités. Certaines séries ne se trouvent que sur Netflix, d’autres sur HBO Max, d’autres encore sur Paramount+ ou Apple TV+. Chacun apporte sa valeur, mais la multiplication des comptes finit par peser, surtout quand on a un budget étudiant, un premier salaire ou simplement l’envie de profiter de la richesse du catalogue sans se ruiner.