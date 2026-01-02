Quand on aime regarder des séries, des films récents ou des émissions populaires, les abonnements s’accumulent vite. Avec l’offre RAT+ de Canal+ à 19,99 €/mois pour les moins de 26 ans, toutes vos plateformes préférées (Netflix, HBO Max, Paramount+, Apple TV+ et Canal+) se retrouvent dans une seule formule à prix très serré. Un vrai bon plan streaming pour bien commencer l’année.
L’abonnement à plusieurs plateformes, ce casse-tête qui coûte vite cher
À force d’entendre parler des nouvelles séries à la mode ou des sorties cinéma incontournables, on finit par s’abonner à une plateforme, puis à une autre, puis encore une autre. Rapidement, une seule ligne sur votre relevé bancaire peut rassembler trois abonnements, voire quatre ou cinq. Et au final, on s’offre beaucoup de contenu… mais aussi une addition qui devient difficile à justifier.
D’un autre côté, il faut reconnaître que chaque service a ses exclusivités. Certaines séries ne se trouvent que sur Netflix, d’autres sur HBO Max, d’autres encore sur Paramount+ ou Apple TV+. Chacun apporte sa valeur, mais la multiplication des comptes finit par peser, surtout quand on a un budget étudiant, un premier salaire ou simplement l’envie de profiter de la richesse du catalogue sans se ruiner.
Plus de contenu, moins de prises de tête
Concrètement, ce type d’offre permet d’arrêter de jongler entre plusieurs applications, plusieurs identifiants et plusieurs factures. On ne se demande plus “sur quelle plateforme est telle série” : la réponse se trouve dans une seule interface. C’est un confort évident, surtout quand on fait du marathon de séries ou qu’on veut simplement naviguer entre film, documentaire et émission sans friction.
Et puis, on ne parle pas d’une petite réduction symbolique. Passer de 34,99 € à 19,99 €, c’est une économie qui se fait sentir mois après mois, surtout si l’on envisage de garder l’abonnement toute l’année.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Une offre parfaitement calibrée pour les jeunes publics
RAT+ n’est pas seulement une remise. C’est un positionnement pensé pour les moins de 26 ans, une tranche qui consomme beaucoup de streaming mais qui dispose souvent d’un budget plus serré. Le choix d’inclure plusieurs plateformes majeures dans un seul abonnement à prix réduit répond clairement à ces besoins contemporains.
On y retrouve à la fois des contenus grand public (films récents, séries populaires) et des créations plus pointues (programmes originaux, séries primées). Cela donne une palette très large, capable de satisfaire différents goûts, sans multiplier les abonnements séparés.
Ce que RAT+ change vraiment au quotidien
Plus besoin de choisir entre “je garde Netflix” ou “je garde HBO Max”, plus besoin de se poser la question du meilleur forfait de streaming. Avec RAT+, tout est inclus, tout est accessible, et surtout tout est centralisé. On peut :
- enchainer les saisons de séries à la mode,
regarder des films récents sans frais supplémentaires,
- découvrir des documentaires et émissions originales,
- passer d’un univers à l’autre sans ouvrir cinq applications différentes.
Cette fluidité est précisément ce qui fait qu’un service “tout-en-un” devient rapidement indispensable.
✅ Avis Clubic : la formule streaming la plus cohérente à moins de 20 €
Du point de vue de la rédaction, l’offre RAT+ à 19,99 € pour les moins de 26 ans est un excellent compromis streaming en 2025. Elle permet d’accéder aux géants du secteur (Netflix, HBO Max, Paramount+, Apple TV+ et Canal+) sans devoir multiplier les abonnements et sans exploser le budget.
C’est une réponse idéale pour celles et ceux qui veulent profiter de tout le meilleur du streaming moderne dans une seule formule, claire, simple et économique. Pas de compromis sur le contenu, juste une manière plus intelligente de tout regrouper.
Le groupe français Canal+ diffuse ses contenus via le service de SVoD MyCanal. Ce dernier propose un large choix de séries, films, documentaires, etc. Ses fonctionnalités sont variées : multi-live, recommandations, partage d'opinions, grille TV, liste de favoris, téléchargement de vidéos et bien d'autres. Canal+ est disponible en ligne et sur une grande variété de dispositifs (ordinateur, tablette, smartphone, consoles, Smart TV, etc.)
- Des films récents en première diffusion.
- Apple TV+ intégré.
- Des formules avec Netflix, OCS, Paramount+, Max...
- Une interface bien pensée, intuitive...
- Peu de contenus 4K.
- Un prix plus élevé que la concurrence.
- Assez peu de productions exclusives.
- ... mais sujette à quelques bugs
