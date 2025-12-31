Le streaming gratuit n’a pas disparu, mais il a profondément changé. En 2026, les plateformes limitent volontairement l’expérience pour inciter à l’abonnement : coupures publicitaires fréquentes, lecture aléatoire imposée, accès restreint aux catalogues et recommandations peu pertinentes.

À cela s’ajoute une nouvelle réalité : l’explosion de la musique générée par intelligence artificielle. Sans indication claire, l’utilisateur gratuit écoute parfois des titres sans savoir s’ils proviennent d’artistes humains ou de productions automatisées, souvent optimisées pour les algorithmes plutôt que pour l’émotion.

La question n’est donc plus “peut-on écouter gratuitement ?” mais “que vaut réellement le streaming gratuit aujourd’hui ?”