Avec cette offre Black Friday, Deezer Premium devient encore plus attractif grâce à 3 mois gratuits avant de passer à 11,99 €/mois. C’est l’abonnement idéal pour profiter d’une écoute confortable, sans aucune publicité et avec une qualité sonore FLAC qui respecte chaque détail des morceaux. Premium permet également de télécharger sa musique, créer une bibliothèque sur mesure et l’écouter sur plusieurs appareils : smartphone, tablette, ordinateur, montre connectée, voiture…

L’expérience est enrichie par Flow, le mix infini qui analyse vos goûts et génère une sélection personnalisée. Plus vous interagissez, likes, titres sautés, playlists générées, plus Flow affine les recommandations. Ajoutez à cela SongCatcher pour identifier les chansons autour de vous, les paroles intégrées ou encore la possibilité d’importer toute votre bibliothèque Spotify/Apple Music en un clic, et l’offre devient irrésistible.

Être abonné à Deezer, c’est aussi rejoindre le Deezer Club, un espace exclusif qui donne accès à de nombreux avantages : billetterie de concerts, merchandising, jeux concours pour assister à des shows privés ou encore écoutes d’albums en avant-première de vos artistes préférés.

Au-delà de l’expérience proposée dans et en dehors de l’application, Deezer se distingue également par son engagement contre la fraude. Cela passe notamment par le système de rémunération artist-centric et par la lutte contre les titres entièrement générés par IA : ceux-ci sont retirés des recommandations algorithmiques et éditoriales, et clairement signalés à l’utilisateur.

Des mesures qui protègent la valeur du travail des artistes tout en garantissant une expérience plus fiable, authentique et qualitative pour tous.