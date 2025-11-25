Profitez du Black Friday pour accéder à toute la musique que vous aimez avec une offre exceptionnelle : Deezer offre jusqu’à 3 mois gratuits sur Premium, Duo et Famille. Une occasion rare de découvrir l’un des meilleurs services de streaming du marché, sans engagement et avec une expérience 100 % sans publicité.
Le streaming musical réinventé pour le Black Friday
Avec des millions de titres, des playlists intelligentes et un son Haute Fidélité, Deezer est devenu une référence incontournable pour celles et ceux qui veulent écouter leur musique partout, sans aucune limite. Pour le Black Friday, la plateforme frappe fort avec jusqu’à 3 mois offerts : un essai prolongé qui permet de profiter pleinement de Flow, de SongCatcher ou encore du mode hors connexion sans débourser un centime.
L’inscription est simple : vous créez votre compte, ajoutez vos informations de paiement, sans débit immédiat, et commencez votre essai. Sept jours avant la fin, Deezer vous envoie une notification pour décider si vous souhaitez continuer. Une offre souple, sans engagement et pensée pour vous laisser tester toutes les fonctionnalités premium.
Trois bonnes raisons de profiter de Deezer Premium maintenant
- Jusqu’à 3 mois offerts pendant le Black Friday
- Écoute sans pub, illimitée et en Haute Fidélité
- Mode hors connexion pour profiter de votre musique partout
Deezer Premium : l’offre star du Black Friday
Avec cette offre Black Friday, Deezer Premium devient encore plus attractif grâce à 3 mois gratuits avant de passer à 11,99 €/mois. C’est l’abonnement idéal pour profiter d’une écoute confortable, sans aucune publicité et avec une qualité sonore FLAC qui respecte chaque détail des morceaux. Premium permet également de télécharger sa musique, créer une bibliothèque sur mesure et l’écouter sur plusieurs appareils : smartphone, tablette, ordinateur, montre connectée, voiture…
L’expérience est enrichie par Flow, le mix infini qui analyse vos goûts et génère une sélection personnalisée. Plus vous interagissez, likes, titres sautés, playlists générées, plus Flow affine les recommandations. Ajoutez à cela SongCatcher pour identifier les chansons autour de vous, les paroles intégrées ou encore la possibilité d’importer toute votre bibliothèque Spotify/Apple Music en un clic, et l’offre devient irrésistible.
Être abonné à Deezer, c’est aussi rejoindre le Deezer Club, un espace exclusif qui donne accès à de nombreux avantages : billetterie de concerts, merchandising, jeux concours pour assister à des shows privés ou encore écoutes d’albums en avant-première de vos artistes préférés.
Au-delà de l’expérience proposée dans et en dehors de l’application, Deezer se distingue également par son engagement contre la fraude. Cela passe notamment par le système de rémunération artist-centric et par la lutte contre les titres entièrement générés par IA : ceux-ci sont retirés des recommandations algorithmiques et éditoriales, et clairement signalés à l’utilisateur.
Des mesures qui protègent la valeur du travail des artistes tout en garantissant une expérience plus fiable, authentique et qualitative pour tous.
Prix & opportunité : une promo Black Friday à ne pas manquer
Habituellement proposé à 11,99 €/mois, Deezer Premium devient beaucoup plus avantageux avec 3 mois offerts. C’est la garantie d’économiser près de 36 € tout en profitant d’un service complet, sans engagement : vous pouvez résilier à tout moment directement depuis votre compte.
Deezer Duo (15,99 €/mois) et Famille (19,99 €/mois) profitent également d’une période d’essai gratuite, parfaite pour tester une écoute simultanée en illimité, avec plusieurs comptes indépendants selon l’abonnement choisi. L’offre Black Friday est valable pour une durée limitée : c’est le meilleur moment de tester Deezer, surtout si vous souhaitez comparer avec votre plateforme actuelle ou transférer vos playlists facilement.
Et les autres offres Deezer : Duo & Famille
Deezer Duo
Si vous souhaitez partager un abonnement à deux, Deezer Duo propose deux comptes Premium avec un mois d’essai gratuit puis 15,99 €/mois. Vous profitez d’une écoute sans pub, simultanée sur plusieurs appareils, de playlists partagées grâce à Shaker et même de blind tests pour vous challenger en duo. Un bon plan qui permet d’économiser jusqu’à 33 % par rapport à deux abonnements individuels.
Deezer Famille
L’offre Famille permet de créer jusqu’à 6 comptes indépendants pour 19,99 €/mois après un mois d’essai offert. Parfait pour les parents comme pour les ados : chacun a sa musique, son Flow, ses favoris. Les plus jeunes ont accès à un espace sécurisé avec des contenus adaptés. Le mode hors connexion, la Haute Fidélité et les recommandations personnalisées sont bien entendu inclus.
✅ Notre avis sur Deezer Premium
Avec cette offre Black Friday, Deezer Premium devient l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Les 3 mois offerts permettent de tester en profondeur toutes les fonctionnalités : Flow, sans pub, mode hors connexion, qualité FLAC, SongCatcher…
La plateforme multiplie les petits plus qui font la différence au quotidien. Pour ceux qui veulent la meilleure expérience musicale, c’est l’abonnement à saisir en priorité, surtout à ce prix.
🎓 Et pour les étudiants : Deezer propose aussi une offre à 5,99 €/mois, idéale pour profiter d’un abonnement premium à tarif réduit.