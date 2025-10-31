Dans un univers dominé par les géants américains, Deezer trace sa propre voie.

Le pionnier français du streaming ne cherche pas à rivaliser sur le volume, mais sur le sens : transparence, équité, qualité et engagement. Face à la montée des morceaux générés par intelligence artificielle, Deezer a mis en place un système unique d’étiquetage IA qui identifie les titres 100 % humains, assistés ou entièrement créés par IA.

Un choix fort, à contre-courant des pratiques opaques du secteur. Et pour les auditeurs, Deezer Premium combine plaisir d’écoute, son haute fidélité et technologie au service de la découverte musicale.