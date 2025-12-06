Deezer enrichit son expérience utilisateur avec My Deezer Month et My Deezer Year, deux formats de rétrospectives musicales entièrement personnalisés. Grâce à ces nouveaux outils, votre écoute devient une véritable carte d’identité musicale. Et en ce moment, Deezer propose 3 mois offerts sur Premium pour tester l’intégralité de ces fonctionnalités, sans engagement.
L’essor des rétrospectives musicales : pourquoi Deezer innove encore
Les rétrospectives musicales sont devenues un rituel incontournable, popularisé par Spotify Wrapped puis rapidement adopté par Apple Replay et d’autres plateformes. Mais Deezer va plus loin en proposant un double format : My Deezer Month, une analyse mensuelle de vos habitudes, et My Deezer Year, une vision complète et profonde de votre année musicale.
Ces deux expériences s’appuient sur une donnée clé : notre consommation musicale reflète nos humeurs, nos routines, nos découvertes. Deezer met ces informations au service de l’utilisateur grâce à son expertise data et à des fonctionnalités interactives pensées pour augmenter le plaisir d’écoute.
C’est aussi le meilleur moment pour tester ces outils : Deezer offre actuellement 3 mois gratuits de Deezer Premium pour les nouveaux utilisateurs.
Trois bonnes raisons d’essayer My Deezer Year & My Deezer Month
- Une analyse continue de votre écoute, unique parmi les plateformes concurrentes
- Des statistiques détaillées, faciles à partager, qui révèlent votre véritable identité musicale
- Une personnalisation poussée, renforcée par Flow, HiFi et toutes les fonctionnalités exclusives de Deezer
My Deezer Month : une photographie musicale chaque mois
My Deezer Month offre une vision claire et instantanée de vos habitudes d’écoute pour chaque mois de l’année. L’outil rassemble vos titres les plus joués, vos artistes favoris, les nouveaux genres explorés ou encore vos moments clés d’écoute. Il met aussi en lumière des tendances plus fines, comme les mood ou les périodes de la journée où vous écoutez le plus de musique. L’expérience est enrichie par un système de partage simple permettant de publier vos statistiques sur vos réseaux sociaux ou de les partager avec vos amis.
Cette approche mensuelle constitue une vraie différenciation sur le marché. Là où d’autres plateformes se contentent d’une rétrospective annuelle, Deezer permet un suivi continu, précis et en phase avec l’évolution naturelle de vos goûts.
My Deezer Year : votre année musicale comme vous ne l’avez jamais vue
My Deezer Year propose une vision complète et immersive de votre année d’écoute. Le format met en avant vos habitudes sur douze mois : nombre total d’heures, genres dominants, découvertes majeures, évolution de vos goûts, artistes et titres que vous avez le plus écoutés. L’édition 2024/2025 se distingue par un design revu, plus fluide, plus visuel et pensé pour être partagé facilement.
À la différence de Spotify Wrapped, My Deezer Year se concentre moins sur l’effet viral et davantage sur la qualité des insights. Les données y sont plus précises, plus explicatives et mieux mises en contexte, ce qui permet de réellement comprendre son comportement musical.
Pourquoi ces fonctionnalités font la différence ?
🎵 Data responsable & transparence
Deezer utilise les données seulement pour rendre l’expérience d’écoute meilleure, sans favoriser artificiellement certains artistes.
🌐 Découverte & ouverture musicale
Les statistiques aident les utilisateurs à identifier de nouveaux genres, leurs moments d’écoute clés, et à comprendre ce qui peut élargir leurs horizons.
🤳 Partage & communauté
Les formats My Deezer Month/Year sont pensés pour être diffusés dans les Stories, groupes d’amis ou réseaux sociaux, renforçant la dimension sociale autour de la musique.
Une expérience complète grâce aux fonctionnalités exclusives Deezer
Pour donner encore plus de sens à ces rétrospectives, Deezer propose un écosystème complet :
- Flow : le mix infini et intelligent qui apprend en permanence de vos goûts
- HiFi FLAC : un son haute fidélité pour profiter de vos titres en qualité studio
- Tune My Music : pour transférer vos playlists d’autres services et enrichir vos futures statistiques
- SongCatcher : la reconnaissance musicale rapide et précise
- Paroles & paroles traduites : comprendre chaque morceau, quelle que soit la langue
- Music Quiz : blind tests thématiques pour jouer entre amis
- Écoute hors-ligne, écoute sur tous vos appareils, playlists collaboratives et plus encore
Pour profiter pleinement de ces fonctionnalités, Deezer Premium est recommandé, et il est actuellement gratuit pendant 3 mois.
✅ Notre avis sur My Deezer Month & My Deezer Year
Deezer ne se contente plus d’une simple rétrospective annuelle : il offre un véritable suivi continu de votre identité musicale, enrichi de données utiles, d’outils puissants et d’une vision responsable du streaming. Grâce aux 3 mois offerts, c’est réellement le moment idéal pour tester My Deezer Month, My Deezer Year et l’écosystème Premium au complet.
Comment accéder à My Deezer Month ?
Disponible directement dans l’app chaque début de mois, accessible avec un compte Premium.
En quoi Deezer Month est différent de Spotify Wrapped ?
Deezer propose un suivi mensuel et plus granulaire, là où les concurrents n’offrent qu’une rétrospective annuelle.
Peut-on transférer ses playlists avant d’utiliser ces fonctionnalités ?
Oui, grâce à Tune My Music, vous pouvez importer toute votre bibliothèque en quelques minutes.