Amazon Music Unlimited : 3 mois gratuits au service de streaming musical

Amazon Music Unlimited possède, comme son nom l'indique, la possibilité de vous suivre aisément. En effet, avec 90 millions de titres proposés, difficile de se lasser. C'est en prime parfait pour varier les plaisirs, même lorsque vous devez vous retrouver sans connexion, par exemple dans une zone blanche ou encore lors d'un voyage en avion ! Profitez ainsi des services d'Amazon Music Unlimited sans restriction, avec zapping illimité entre les musiques.

Plus encore, les amateurs de podcasts seront comblés ! En effet, plus d'un million de podcasts sont recensés sur la plateforme, idéal donc pour alterner moments musicaux et d'information sur des sujets très variés. Et la tranquillité est également garantie, puisque musique illimitée ne rime pas avec publicité, Amazon vous garantit un service sans pub. Vous profitez également d'un service de musique à la demande et une qualité de son HD.

Redécouvrez ainsi vos musiques favorites, en haute qualité, digne d'un CD. Cela est notamment permis par un débit doublé, pour assurer qu'aucune latence ne vienne perturber votre écoute. Certains titres sont même proposés en Ultra HD, pour même capter les nuances de l'enregistrement studio, avec une qualité montant jusqu'à 24 bits. Profitez même de l'audio spatial sur les terminaux compatibles, avec le Dolby Atmos et 360 Reality Audio proposés sur des milliers de titres. En bref, un service très complet que vous avez tout intérêt à essayer durant les trois prochains moins (minimum) !