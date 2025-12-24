La musique est aujourd’hui un usage partagé, mais les habitudes d’écoute varient fortement selon l’âge et les préférences. Les parents recherchent des découvertes musicales pertinentes, les adolescents veulent suivre les tendances, tandis que les enfants ont besoin de contenus adaptés. Un abonnement individuel montre vite ses limites : recommandations brouillées, playlists mélangées et perte de personnalisation.

Les offres familiales sont devenues indispensables pour répondre à ces usages multiples. Deezer l’a bien compris et propose actuellement 3 mois offerts sur son abonnement Famille, permettant à chaque membre du foyer de disposer de son propre compte, sans engagement, et de tester sereinement la plateforme.