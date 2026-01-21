Réviser dans le calme, se motiver à la salle, décompresser après les cours ou ambiancer une soirée entre amis : la musique accompagne chaque moment fort de la vie étudiante. Elle aide à se concentrer, à se détendre et à créer du lien.

Mais en 2026, les étudiants jonglent aussi avec un budget limité et plusieurs abonnements (streaming vidéo, transport, téléphone). Chaque dépense compte. D’où l’importance de choisir une application de streaming musical adaptée, à la fois abordable et complète.

Bonne nouvelle : du 14 janvier au 10 février, Deezer propose une offre étudiante exceptionnelle, idéale pour profiter d’un abonnement Premium pendant toute l’année universitaire, sans se ruiner.