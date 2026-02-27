Le streaming musical évolue vite, et la question du rapport qualité audio / prix s'impose de plus en plus dans les arbitrages des auditeurs exigeants. Deezer propose en ce moment 60 jours d'essai entièrement gratuits sur son abonnement Premium : on vous explique pourquoi l'offre mérite vraiment qu'on s'y attarde.
Deezer est l'une des rares plateformes à intégrer la qualité audio HiFi (FLAC, sans perte) directement dans son abonnement Premium, sans surcoût, là où d'autres services la facturent à part ou ne la proposent tout simplement pas encore.
L'offre du moment donne accès à l'intégralité des fonctionnalités Premium pendant 60 jours sans débourser un euro, avec notification 7 jours avant la fin de la période d'essai, un filet de sécurité appréciable. Si vous avez toujours voulu évaluer une alternative à Spotify dans des conditions réelles, sans contrainte de temps, c'est précisément ce que cette fenêtre permet.
L'essentiel en bref :
- Durée de l'offre : 2 mois (60 jours) gratuits, sans engagement
- Prix après essai : 11,99 € / mois
- Qualité audio max : FLAC lossless à 1 411 kbits/s, inclus dans le Premium
- Catalogue : plus de 120 millions de titres
- Compatibilité : mobile (iOS/Android), desktop (Windows/macOS), TV connectée, voiture (CarPlay, Android Auto), montres connectées, assistants vocaux
- Alerte de fin d'essai : notification 7 jours avant la fin de la période gratuite
Une offre qui donne le temps de se forger un vrai avis
Soixante jours, c'est bien plus qu'un simple test éclair, c'est suffisamment de temps pour explorer l'algorithme de recommandation, évaluer la profondeur du catalogue dans vos genres de prédilection, et surtout mesurer la différence de qualité sonore dans vos conditions réelles d'écoute.
La valeur de cette offre ne tient pas uniquement à sa gratuité : elle tient à la profondeur de l'expérience qu'elle permet de juger, notamment sur le son, argument central de la proposition Deezer. Comme le souligne notre test, le catalogue ne couvre pas tous les titres en FLAC, et certains genres de niche sont mieux représentés que d'autres, raison de plus pour vérifier par vous-même avant de vous engager.
Une plateforme pensée pour l’expérience et la personnalisation
Au-delà du son, Deezer mise sur une expérience utilisateur très aboutie. Son célèbre Flow, mix personnalisé et infini, s’adapte à vos goûts, à votre mood et évolue avec vos écoutes. Plus vous utilisez l’application, plus les recommandations deviennent pertinentes.
La plateforme va plus loin avec les paroles synchronisées et traduites, le mode hors connexion pour écouter vos titres sans consommer de données, ou encore la compatibilité multi-appareils (smartphone, TV, ordinateur, enceintes connectées).
Des fonctionnalités plus ludiques, comme les blind tests intégrés, ou encore SongCatcher pour identifier un morceau en quelques secondes, enrichissent l’écosystème.
Autre point rassurant : il est possible de transférer en quelques clics vos playlists et favoris depuis un autre service. Vous ne repartez pas de zéro.
Deezer face à Spotify : ce que les chiffres révèlent
|Critère
|Deezer Premium
|Spotify Premium
|Prix mensuel
|11,99 €
|12,14 €
|Qualité max
|FLAC 1 411 kbits/s (lossless)
|MP3 320 kbps (pas de HiFi disponible)
|HiFi inclus sans surcoût
|✅ Oui
|❌ Non (non déployé)
|Catalogue
|plus de 120 millions de titres
|plus de 100 millions de titres
|Essai gratuit
|✅ Oui
|Variable selon périodes
|Téléchargement hors ligne
|✅ Oui
|✅ Oui
|Paroles + traduction
|✅ Oui
|Partiel
|Playlists collaboratives
|✅ Oui
|✅ Oui
|Origine
|🇫🇷 France
|🇸🇪 Suède
Dans les faits, les deux services offrent un catalogue musical massif et une expérience fluide. Mais sur la qualité audio et la dimension européenne, Deezer marque des points, surtout avec deux mois complets pour se faire une opinion.
60 jours gratuits : une vraie période de test
Deux mois, c’est suffisamment long pour adopter un service dans votre quotidien. Vous pouvez tester la qualité HiFi sur différents équipements, analyser la pertinence des recommandations, comparer vos playlists et explorer les podcasts proposés.
L’essai inclut l’intégralité des fonctionnalités Premium : pas de publicité, téléchargements illimités, écoute multi-appareils. Et vous êtes notifié 7 jours avant la fin de la période gratuite, ce qui permet de décider sereinement de la suite.
✅ Verdict de la rédaction
Soixante jours d'essai sans engagement sur un service noté 9/10 par Clubic dans son comparatif 2026 des meilleurs services de streaming : c'est une fenêtre sérieuse pour remettre en question ses habitudes numériques.
Deezer s'adresse avant tout aux utilisateurs qui valorisent la qualité audio (le FLAC lossless est inclus sans surcoût à 11,99 € / mois), la diversité du catalogue francophone, et une personnalisation poussée de l'expérience. À ce stade, le vrai test reste dans vos oreilles, et vous avez deux mois pour vous forger votre propre avis.
Deezer est-il meilleur que Spotify en qualité audio ?
Deezer propose un son en FLAC sans perte pour ses abonnés Premium, ce qui offre une restitution plus fidèle que les formats compressés standards.
Pourquoi choisir une plateforme française ?
Pour soutenir un acteur européen du numérique, bénéficier d’une approche axée sur la transparence et découvrir une expérience musicale pensée différemment.
Deezer propose-t-il le son HiFi sans supplément ?
Oui, la Haute Fidélité est incluse dans l’abonnement payant, sans option additionnelle.