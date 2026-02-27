Deezer est l'une des rares plateformes à intégrer la qualité audio HiFi (FLAC, sans perte) directement dans son abonnement Premium, sans surcoût, là où d'autres services la facturent à part ou ne la proposent tout simplement pas encore.

L'offre du moment donne accès à l'intégralité des fonctionnalités Premium pendant 60 jours sans débourser un euro, avec notification 7 jours avant la fin de la période d'essai, un filet de sécurité appréciable. Si vous avez toujours voulu évaluer une alternative à Spotify dans des conditions réelles, sans contrainte de temps, c'est précisément ce que cette fenêtre permet.