Deezer ne se contente plus de proposer un immense catalogue musical. Avec le Deezer Club, la plateforme transforme l’abonnement Premium en véritable passeport pour des expériences exclusives : concerts intimistes, écoutes d’albums en avant-première, jeux-concours et merchandising inédit. En ce moment, Deezer permet de tester l’offre Premium gratuitement pendant 2 mois, avec accès immédiat au Club.
Deezer Club : quand le streaming musical devient une expérience à vivre
À l’heure où toutes les plateformes proposent plus ou moins les mêmes catalogues, Deezer fait un choix fort : replacer les fans au cœur de la musique. Depuis mai 2024, la marque a lancé le Deezer Club, un espace intégré directement dans l’application, réservé aux abonnés Premium.
L’idée est simple mais ambitieuse : ne plus seulement écouter la musique, mais la vivre. Le Deezer Club centralise ainsi des expériences pensées pour les fans, imaginées par les équipes Deezer et conçues pour créer un lien réel entre artistes et public. En 2025, ce sont déjà 251 expériences qui ont été proposées aux abonnés, un chiffre qui illustre l’ampleur du projet.
Trois bonnes raisons de choisir le Deezer Club
- Des expériences musicales exclusives : concerts intimistes, écoutes privées d’albums, rencontres avec des artistes, événements fandoms
- Un vrai avantage face à Spotify : Deezer ne propose pas qu’un catalogue, mais un accès privilégié à la scène musicale
- Aucun surcoût : le Deezer Club est inclus dans l’abonnement Premium, sans option supplémentaire à payer
Purple Door, concerts et fandoms : l’ADN du Deezer Club
Le cœur du Deezer Club repose sur un concept fort : les Purple Door. Ces événements prennent différentes formes, mais partagent tous un point commun : offrir aux fans des moments rares et privilégiés.
Certaines Purple Door sont organisées sous forme de lives intimistes, avec environ 200 fans réunis autour de leur artiste favori. D’autres proposent des sessions d’écoute d’albums en avant-première, parfois en présence de l’artiste, avant même la sortie officielle du projet. Deezer a ainsi permis à des abonnés d’écouter en exclusivité les albums de Damso, Orelsan, Georgio, Amel Bent ou encore Genezio.
Plus récemment, Deezer a lancé des Purple Door orientées communautés, comme la K-pop Night, pensée pour rassembler les fans autour de leur passion commune, même sans présence d’artiste. Une manière de reconnaître et valoriser les fandoms, souvent moteurs de la scène musicale actuelle.
À cela s’ajoutent des jeux-concours pour gagner des places de concerts ou de festivals, des accès à des événements partenaires, du merchandising exclusif, ou encore des ventes de billets en avant-première, parfois même après qu’un concert soit annoncé complet. Prochaine nouveauté marquante : une Purple Door spéciale Saint-Valentin, prévue le 10 février, réunissant plusieurs artistes autour d’un thème inédit.
Une offre Premium complète, au-delà du Deezer Club
Le Deezer Club vient s’ajouter à une offre Premium déjà très solide. L’abonnement donne accès à plus de 120 millions de titres, des milliers de podcasts, des mixes personnalisés, des playlists éditorialisées, les paroles synchronisées, ainsi qu’un mode hors connexion pour écouter partout.
L’écoute se fait sans publicité, avec un son Haute Fidélité, et un contrôle total sur les titres choisis. Deezer mise aussi sur ses outils de découverte comme Flow, pensé pour s’adapter aux goûts de chaque utilisateur. Le tout dans une application fluide, utilisée aussi bien sur mobile que sur ordinateur ou enceinte connectée.
Avec le Deezer Club, l’abonnement Premium ne se limite donc plus à une consommation musicale : il devient une porte d’entrée vers des expériences réelles, en lien direct avec la scène musicale actuelle.
Deezer Club inclus : une opportunité à saisir sans surcoût
L’abonnement Deezer Premium est proposé à 11,99 € par mois, pour un compte individuel. Mais en ce moment, Deezer permet de tester l’offre gratuitement pendant 2 mois, sans engagement immédiat.
Cela signifie un accès complet à l’ensemble des fonctionnalités Premium, mais aussi au Deezer Club et à toutes ses expériences exclusives, pendant toute la période d’essai. C’est une opportunité idéale pour découvrir le service, participer à des jeux-concours, tenter d’obtenir des places de concerts ou vivre une Purple Door, sans dépenser un centime.
✅ Notre avis sur le Deezer Club
Avec le Deezer Club, Deezer réussit à se démarquer clairement des autres plateformes de streaming. L’abonnement Premium prend une toute autre dimension, en offrant de véritables expériences musicales, bien au-delà de l’écoute classique. Entre les Purple Door, les avant-premières et les événements dédiés aux fans, l’offre est cohérente, ambitieuse et surtout incluse sans surcoût. Les 2 mois offerts rendent le test particulièrement attractif pour tous les amateurs de musique.
Comment participer aux Purple Door et aux événements Deezer Club ?
La participation se fait directement depuis l’application Deezer, dans l’espace Deezer Club. Les abonnés Premium peuvent s’inscrire aux événements, participer aux tirages au sort ou répondre aux jeux-concours proposés. Les modalités varient selon l’événement, mais l’inscription est toujours gratuite pour les abonnés.
Deezer Club est-il un vrai avantage face à Spotify ?
Oui, le Deezer Club constitue un élément de différenciation fort face à Spotify et aux autres plateformes de streaming. Là où la concurrence se concentre principalement sur le catalogue et les algorithmes, Deezer propose des expériences réelles, physiques et exclusives, qui créent un lien direct entre les fans et la scène musicale.
Peut-on tester le Deezer Club gratuitement ?
Oui, il est possible de découvrir le Deezer Club grâce à l’offre actuelle Deezer Premium avec 2 mois offerts. Pendant cette période, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités Premium ainsi que de l’accès complet au Deezer Club, sans engagement immédiat