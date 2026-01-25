Le cœur du Deezer Club repose sur un concept fort : les Purple Door. Ces événements prennent différentes formes, mais partagent tous un point commun : offrir aux fans des moments rares et privilégiés.

Certaines Purple Door sont organisées sous forme de lives intimistes, avec environ 200 fans réunis autour de leur artiste favori. D’autres proposent des sessions d’écoute d’albums en avant-première, parfois en présence de l’artiste, avant même la sortie officielle du projet. Deezer a ainsi permis à des abonnés d’écouter en exclusivité les albums de Damso, Orelsan, Georgio, Amel Bent ou encore Genezio.

Plus récemment, Deezer a lancé des Purple Door orientées communautés, comme la K-pop Night, pensée pour rassembler les fans autour de leur passion commune, même sans présence d’artiste. Une manière de reconnaître et valoriser les fandoms, souvent moteurs de la scène musicale actuelle.

À cela s’ajoutent des jeux-concours pour gagner des places de concerts ou de festivals, des accès à des événements partenaires, du merchandising exclusif, ou encore des ventes de billets en avant-première, parfois même après qu’un concert soit annoncé complet. Prochaine nouveauté marquante : une Purple Door spéciale Saint-Valentin, prévue le 10 février, réunissant plusieurs artistes autour d’un thème inédit.