Amazon prolonge la fermeture de ses entrepôts jusqu'au 5 mai

Les entrepôts, partis pour 20 jours de fermeture

La crainte de pénalités se chiffrant en centaines de millions d'euros

Source : communiqué de presse

La justice française et le coronavirus contrarient toujours et encore les plans d' Amazon . Après une première condamnation par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 avril , confirmée en appel à Versailles le 24 avril, Amazon a annoncé, lundi soir, la prolongation de la suspension de l'activité de ses centres de distribution jusqu'au 5 mai inclus. Soit un total de 20 jours, à date future, durant lesquels les entrepôts du e-commerçant auront été à l'arrêt.Aux dernières nouvelles, il était prévu que les portes des entrepôts français d'Amazon restent portes closes jusqu'au mardi 28 avril inclus. Mais la donne a changé, une fois de plus, avec la publication d'un nouveau communiqué de la part du géant américain de la logistique. Ce lundi soir, l'entreprise a annoncé prolonger la fermeture de ses centres de distribution pendant encore une semaine, avec un redémarrage de l'activité prévu, au mieux, une petite semaine avant la levée du confinement.À l'arrêt depuis plus de 10 jours, les salariés des entrepôts d'Amazon continueront de «», indique la société, qui se refuse à basculer ses employés sous le régime du chômage partiel, ce qui constitue un pied-de-nez à ses détracteurs et, peut-être, à la justice.Si la cour d'appel de Versailles a à peine été plus clémente que le tribunal judiciaire de Nanterre, en faisant notamment tomber l'astreinte par infraction constatée à 100 000 euros au lieu d'un million d'euros, l'arrêt rendu par la juridiction de second degré est venu confirmer le jugement du premier degré, en ce qu'il oblige Amazon à «», et en réclamant une réelle évaluation des risques liés au COVID-19.Si Amazon est autorisée à livrer des produits issus de certaines catégories et rubriques («», «», «», «», «», «», et «»), la menace de l'astreinte aura eu raison de sa volonté.», redoute Amazon, qui affirme en parallèle continuer à «», et maintient que ses «».