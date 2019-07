27 mois de prison pour l'auteur des DDOS contre EA, Sony et Steam

De nombreuses attaques à Noël 2013



DerpTrolling a créé une tradition des attaques DDoS durant les fêtes de fin d'année.



Source : BitDefender

Austin Thompson, un jeune américain de 23 ans originaire de l'Utah a été condamné cette semaine àpar la justice américaine.Plus connu sur Internet sous le pseudo, l'adolescent avait comme activité principale entre 2011 et 2014 la mise au point d'attaques par déni de service (ou). Le hacker s'est particulièrement manifesté durant les fêtes de fin d'année 2013, où il a mis à terre les serveurs du PlayStation Network, d'Electronic Arts, Riot Games, Nintendo ou encore Steam et League of Legends.La raison à ces attaques coordonnées ? Le plaisir de voir des millions de joueurs ayant reçu en cadeau leur titre tant attendudurant les périodes de fin d'année. Le jeune homme était si dédié à sa tâche qu'il a même, durant cette période, donné sur son compte Twitter un numéro de téléphone où, avec un certain succès.Après ce raid, le compte Twitter a disparu, mais la justice a continué à chercher l'identité de DerpTrolling. Les entreprises touchées par ces attaques DDoS ont porté plainte contre lui et il a finalement. Austin Thompson a plaidé coupable en novembre 2018 lors de son procès.En plus de sa peine de prison, qui débutera dès le mois d'août de cette année,de dédommagement à Daybreak Games, le nouveau nom de Sony Online Entertainment.DerpTrolling a toutefois lancé une mode consistant à, massivement utilisés durant ces quelques jours, et créer le plus d'impact possible. On peut citer le groupe Lizard Squad en 2014, Phantom Squad en 2015 ou encore R.I.U. Star Patrol en 2016 avant que cette tendance ne devienne plus anecdotique ces dernières années.