Ransomware : après les hôpitaux, les écoles sont-elles les prochaines cibles des pirates ?

Le 22 septembre 2022, soit environ deux semaines après l'attaque, Vice Society a émis une demande de rançon au district scolaire. Et si aucune confirmation officielle n'a été fournie, les dossiers juridiques, des documents commerciaux et même certaines évaluations psychologiques d'élèves et étudiants figureraient parmi les documents volés par les cybercriminels. On parle donc d'informations hautement sensibles. D'autres données, comme des numéros de sécurité sociale, des informations rattachées au passeport et d'autres documents estampillés « secrets et confidentiels » seraient aussi compris dans le lot, selon les médias américains.