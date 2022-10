Des hackers utiliseraient la fonction "survol" de PowerPoint pour infecter nos PC

D'après le rapport publié par Cluster25, des attaques exploitant cette technique pourraient être en cours. Les URL utilisées par les dernières attaques ont en effet été identifiées comme étant actives en août et plus récemment en septembre. Les pirates d'APT28 avaient pour leur part jeté les bases de cette méthode d'exécution entre janvier et février, précise TheHackerNews.



Quant à la question des cibles potentielles de cette technique de piratage, Cluster25 estime que les individus qui travaillent dans les secteurs de la défense ou au sein de gouvernements en Europe et en Europe de l'Est semblent visés en premier lieu. Un ciblage qui ne surprendra personne, compte tenu du contexte géopolitique actuel.