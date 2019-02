Voici les 11 pays où les développeurs gagnent le plus d'argent

Pixabay

Les États-Unis font vivre le rêve américain aux développeurs

1) États-Unis : 88 583 euros

: 88 583 euros 2) Suisse : 84 372 euros

: 84 372 euros 3) Allemagne : 59 585 euros

: 59 585 euros 4) Pays-Bas : 57 073 euros

: 57 073 euros 5) Canada : 55 575 euros

: 55 575 euros 6) Royaume-Uni : 51 813 euros

: 51 813 euros 7) Suède : 47 498 euros

: 47 498 euros 8) France : 47 162 euros

: 47 162 euros 9) Brésil : 41 310 euros

: 41 310 euros 10) Belgique : 34 054 euros

: 34 054 euros 11) Espagne : 34 020 euros

Aujourd'hui, à force de constater les incessants progrès des technologies et du numérique,sont de plus en plus sollicités par les entreprises et institutions, ce qui leur permet - bien qu'il existe de multiples exceptions - de négocier leur salaire. Les montants varient d'ailleurs logiquement en fonction des pays, comme le montre l'étude annuelle publiée par la start-up CodinGame, effectuée grâce à la participation de 9 034 développeurs et relayée par nos confrères de Business Insider.Selon CodinGame,est le premier critère (60 %) étudié par les développeurs lorsqu'ils souhaitent changer d'employeur. Les deux autres critères sont les meilleures opportunités de carrière (49 %) et l'envie d'échapper à l'ennui (35 %).Il existe des disparités selon l'orientation du développeur. Le développeur software C/C++ percevra par exemple une rémunération globaleque les développeurs Fullstack (qui peuvent aussi bien travailler sur le back office d'un site que sur le front end), qui peuvent franchir les 65 000 euros annuels brut en France.Concernant, 32,93 % des développeurs brésiliens interrogés affirment être « très heureux » grâce à leur activité. Le Canada (32,91 %) et les États-Unis (32,59 %) suivent. Cette fois, la France est plus loin, seulement 13e avec 22,70 %, derrière la Russie (22,86 %).