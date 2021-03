Le travail hybride va devenir la norme pour une majorité de patrons d'entreprises européens

Connue pour ses produits et solutions audio et vidéo à destination des gamers et des professionnels, la marque Epos, forcément concernée par l'optique du travail à distance, s'est intéressée de plus près à l'évolution potentielle du marché du travail, dans le cadre d'une étude européenne menée auprès de 1859 décideurs* spécialisés dans la distribution d'équipements et technologies audios dans leur entreprise. Alors que le télétravail est promu par les autorités gouvernementales et sanitaires de nombreux pays, 60% des dirigeants d'entreprises (de secteurs divers, comme la finance, l'hôtellerie, le numérique, l'informatique ou les télécoms) s'attendent et se préparent à ce que le travail hybride devienne la norme à l'avenir.