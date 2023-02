Meta Quest 3, vers une version "bon marché" du Quest Pro ?

Reste encore à voir comment une telle technologie pourra être intégrée au Quest 3, tout en permettant une telle fourchette de prix. Sur le Quest Pro, la réalité mixte est, pour rappel, rendue possible grâce à la combinaison de deux caméras visant à reconstruire le champ de vision réel en 3D.

De récents rapports indiquaient que le prochain Meta Quest grand public intégrerait de son côté un capteur de profondeur pour mesurer l'espace devant soi, et potentiellement supporter le suivi du mouvement des mains. L'enthousiasme autour de la présence de la technologie Meta Reality sur le Quest 3 est toutefois à pondérer, étant donné les retours assez mitigés vis-à-vis de son application sur le Quest Pro.

Quoi qu'il en soit, le Quest 3 devrait en toute vraisemblance présenter de nettes améliorations par rapport au Quest 2 notamment du côté de la résolution, de la qualité d'affichage et des performances, embarquant un processeur Qualcomm plus puissant. De même, il devrait se montrer plus compact et léger grâce à des lentilles « pancakes », permettant l'installation de panneaux moins volumineux.