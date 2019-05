La mise à jour de mai est disponible pour les utilisateurs de Windows 10

Un déploiement limité pour éviter les bugs rencontrés à l'automne dernier

Une interface modernisée et de nouvelles options de contrôle pour cette mise à jour de mai

Source : Windows Central

La mise à jour de mai est enfin disponible. Microsoft a officiellement annoncé le déploiement progressif de sa dernière version majeure parPour éviter les très nombreux problèmes rencontrés par les utilisateurs avec la précédente mise à jour d'octobre 2018, l'éditeur joue la prudence. «» indique-t-il dans un communiqué, ce qui signifie qu'il vous faudra peut-être attendre plusieurs jours avant de pouvoir télécharger cette nouvelle version.Parmi les nouveautés les plus visibles apportées par cette mise à jour, citons en premier lieu le nouveauclair pour la barre des tâches et le menu, qui s'accompagne d'un nouveau, lui aussi plus lumineux que ce à quoi Windows 10 nous avait habitué.en a profité pour modifier le design de quelques éléments d'ici et là, ajoutant plus de flou et d'effets d'ombrage à travers le système.Aussi le champ dea été revu, et séparé de Cortana. L'assistant de Microsoft dispose désormais d'un bouton dédié et la recherche a été grandement améliorée, avec des résultatsEnfin Microsoft a revu le processus deavec cette version. Il sera possible de repousser temporairement l'installation d'une mise à jour majeure, pour éviter à l'ordinateur de redémarrer en pleine session de travail.Cette version baptiséepar Microsoft apporte également de nombreuses modifications et correctifs à travers toutes les. Nous vous avions d'ailleurs proposé il y a quelques semaines un tour d'horizon complet desapportés à Windows 10, que nous vous invitons à consulter