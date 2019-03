Windows 10, Mise à jour d’Avril 2019 (19H1) : la liste complète des nouveautés

Interface

Les actions rapides du Centre de notifications peuvent être personnalisées.

Ajout des ombres sur de nombreux éléments d'interface comme les menus contextuels.

L'Assistant de concentration, utile pour désactiver les notifications, peut être automatiquement activé dès lors qu'une application est en plein écran

Un nouveau thème blanc, appelé Windows (clair) est disponible pour la barre de tâches, le menu Démarrer et les fenêtres.

Un curseur pour régler la luminosité de l'écran est intégré directement au Centre des notifications.

L'arrière-plan du Bureau par défaut a été modifié avec des couleurs plus vives.

L'écran de verrouillage peut afficher un effet de flou et un meilleur visuel.

Le panneau des emojis peut être désormais déplacé et supporte Emoji 12, Kaomoji et les Symbols.

L'Outil Capture d'écran simplifie la capture d'une fenêtre d'application.

Généralisation de l'interface Fluent, le nouveau design de Windows, au menu de démarrage et à la barre de tâches.

Les menus Compte et Marche/Arrêt ont désormais des icônes dans le menu Démarrer.

Optimisation du Presse-Papiers Cloud, activable via le raccourci Touche Windows + V .

. Le menu Démarrer par défaut est grandement simplifié et affiche une seule et unique colonne avec un affichage plus intuitif.

Un groupe entier de tuiles peut être dépinglé du menu Démarrer.

L'icône de l'explorateur de fichiers a légèrement été assombrie pour mieux convenir au nouveau thème blanc.

Amélioration de la Barre de jeux avec une nouvelle interface.

L'affichage des dates dans l'explorateur de fichiers a été modifié. Par exemple, quand l'affichage classique affichait une date de création comme 05/03/2019 12:00 , le nouveau format affiche désormais mardi à 12:00 .

La couleur des barres d'accès rapide de la barre de tâches est la même que celle de la barre de tâches

La recherche et Cortana

L'outil de Recherche et Cortana sont désormais séparés dans la barre de tâches.

L'outil de Recherche propose une nouvelle fenêtre plus intuitive avec toutes les options situées en haut de la fenêtre.

Cortana démarre automatiquement lorsque l'utilisateur clique sur son icône dans la barre de tâches.

L'outil de Recherche propose également les applications les plus utilisées afin de simplifier leur lancement rapide.

Changement des Paramètres

La page d'accueil des Paramètres propose une bannière personnalisable en haut de la fenêtre avec des raccourcis rapides vers Windows Update, l'application Votre Téléphone ou encore OneDrive.

Il est possible de personnaliser séparément le thème de l'interface Windows et celui des applications.

Le menu des Paramètres permet désormais de configurer de manière avancée les options d'IP Ethernet, les adresses IP statiques et les préférences relatives au serveur DNS.

Les paramètres de Windows Hello , l'authentification à deux facteurs de Microsoft, ont été améliorés et simplifiés.

Une clé de sécurité peut être directement ajoutée dans le menu des Paramètres.

Les paramètres de Stockage ont été repensés avec une interface plus intuitive.

Il suffit de glisser une police de caractères dans le menu des Paramètres pour l'installer automatiquement.

La page du Programme Windows Insider a été modifiée.

Il est maintenant possible de désinstaller plusieurs applications intégrées comme : Groove Musique, Visionneuse 3D, Films et TV, Paint 3D, Calculatrice, Outil de Capture d'écran, Calendrier ou encore Enregistreur Vocal.

Un nouveau système de dépannage est intégré et utile les données de diagnostic envoyées par le PC pour fourni un ensemble de correctifs aux problèmes rencontrés sur l'appareil.

L'interface de Windows Update est améliorée et permet la mise en pause des mises à jour et la mise en place d'heures d'activités intelligentes, idéal pour éviter de louper une mise à jour tout en continuant de travailler .

Synchronisation de l'horloge du système avec celle de Microsoft pour une plus grande précision.

Les changements divers

L'arrivée d'une sandbox pour les utilisateurs de Windows 10 Pro et Entreprise. Il s'agit d'un environnement virtuel dans lequel il est possible de tester et exécuter des applications sans affecter le système.

Une application Office apporte un accès rapide vers les documents récents et les applications web Office

Amélioration du téléchargement et de l'installation des jeux via le Microsoft Store pour une meilleure stabilité.

Une nouvelle icône est présente dans la zone de notification lorsque le microphone est en cours d'utilisation

Amélioration de la lecture avec l'outil Narrateur.

La taille du curseur peut ajustée manuellement avec 15 choix de tailles possibles.

Windows 10 Entreprise propose désormais le redémarrage automatique.

Amélioration de la prise en charge du format d'image RAW.

Une nouvelle icône en forme de globe est présente dans la zone de notification lorsqu'il n'y a pas de connexion Internet.

