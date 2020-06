Windows 10 (20H2), prochaine mise à jour majeure de l'OS, va améliorer la gestion du stockage

Les membres du programme Windows Insider inscrits au Fast Ring, c'est-à-dire qui reçoivent de manière hebdomadaire les dernières builds de Windows 10, peuvent désormais tester les améliorations apportées par Microsoft au gestionnaire de stockage.

Ce dernier ne présentera plus une simple liste des éléments enregistrés sur le disque, mais des recommandations basées sur le type de fichiers et leur taille afin de gagner de l'espace.

Une nouvelle page appelée « Recommandations de nettoyage » affichera, après analyse du disque, les fichiers les plus lourds et les moins utilisés qui pourraient être supprimés ainsi que d'autres informations qui pourraient faire gagner plusieurs Go en quelques minutes.