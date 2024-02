Le CCleaner de Microsoft ne serait pas aussi efficace qu'annoncé et pourrait même… ralentir votre PC Windows

La mission principale de PC Manager est d'optimiser les performances de Windows. Pour ce faire, il va, entre autres, éliminer des données qui pourraient être considérées comme superflues. Encore faut-il se mettre d'accord sur ce qui peut être éliminé ou pas. Et, c'est sur ce point que les équipes de Microsoft ne semblent pas en accord.

En effet, lorsque l'utilisateur choisit l'option « Nettoyage en profondeur », PC Manager propose de purger le dossier Windows Prefetch. Or, comme le révèlent nos confrères de Neowin, les experts de la firme américaine déconseillent de le faire depuis des années, et pour cause.

L'objectif de ce dossier est déjà d'améliorer les performances du système. En sauvegardant les données des applications, il permet de les relancer plus rapidement à chaque nouvelle utilisation pour une expérience plus fluide. La suppression du contenu de Windows Prefetch ne nuit toutefois pas à Windows et peut même permettre d'économiser un peu d'espace disque, du moins dans un premier temps.

En effet, les applications dont les données ont été supprimées se lanceront moins rapidement la prochaine fois qu'elles seront ouvertes, avant de réoccuper peu à peu le même espace disque qu'auparavant.